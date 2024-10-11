Garmin攜手台灣五位頂尖極限運動員，打造夢幻陣容，開創史無前例的「Garmin縱貫臺灣山海極限大接力」。成員包含世界極限海峽長泳好手許汶而、極地超級馬拉松運動員陳彥博、世界8000米山峰登山家呂忠翰、台灣自行車登山王范永奕與無蹼恆重下潛前亞洲紀錄保持人黃文祥，分別以海泳、長跑、登山、自行車、自由潛水五大項目於11/7-11/14期間挑戰縱貫臺灣。
全程耗時8天 招募陪跑騎夥伴
Garmin山海極限大接力突破極限，創新設計挑戰以往未曾嘗試過的艱鉅路線，以單車經典中雙塔為基底靈感結合山岳界中央山脈大縱走路線，並將起終點延伸至外海，最低海拔為海平面下30M，最高海拔達3742M，路線橫跨海洋、公路、高山、深海，挑戰運動員們無盡潛力，全程預計花費8天，將藉由一支Garmin fēnix 8 旗艦錶款作為上山下海全程不斷電接力棒，由五位極限運動員依序完成最虐心的山海極限大接力挑戰。
此外，Garmin現正舉辦陪跑陪騎募集活動，歡迎對運動充滿熱忱、樂於挑戰極限的熱血玩家接下戰帖，跟隨Garmin實踐 "玩真的"精神，一同加入「They Call You Crazy來瘋的」行列與GRC(Garmin Run Club)、GCC(Garmin Cycling Club)夥伴在大接力的路上為陳彥博、范永奕熱血應援！
瘋狂雙塔路徑 5位極限運動家接力
Garmin山海極限大接力挑戰史上第一次海洋版中雙塔最狂企劃，由五位台灣頂尖極限運動員，突破傳統版中雙塔北進武嶺南出鵝鑾鼻的極北極南點挑戰，Garmin以其為基底靈感揉合山岳界中央山脈大縱走，並將戰線延伸至外海啟程、深潛結束，由五位運動員於8天內接力挑戰4000米海拔落差，打造極致艱難的全新路線。
極限大接力首棒由許汶而從基隆外海的基隆嶼出發海泳回本島，交棒給極地超馬好手陳彥博沿海岸線一路跑160公里至台7甲勝光登山口，再交棒給世界8000米登山家呂忠翰攀登中央山脈北一段北二段的南湖大山、中央尖山等知名百岳抵達大禹嶺。
緊接著由極限鐵人范永奕騎乘自行車上武嶺，經由日月潭、阿里山後接續公路向南至鵝鑾鼻燈塔，最終交棒給無蹼潛將黃文祥潛進墾丁外海30米深海抵達終點，挑戰運動員們無盡的想像力與技巧，開創台灣戶外極限的全新玩法！
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Garmin山海極限大接力突破極限，創新設計挑戰以往未曾嘗試過的艱鉅路線，以單車經典中雙塔為基底靈感結合山岳界中央山脈大縱走路線，並將起終點延伸至外海，最低海拔為海平面下30M，最高海拔達3742M，路線橫跨海洋、公路、高山、深海，挑戰運動員們無盡潛力，全程預計花費8天，將藉由一支Garmin fēnix 8 旗艦錶款作為上山下海全程不斷電接力棒，由五位極限運動員依序完成最虐心的山海極限大接力挑戰。
此外，Garmin現正舉辦陪跑陪騎募集活動，歡迎對運動充滿熱忱、樂於挑戰極限的熱血玩家接下戰帖，跟隨Garmin實踐 "玩真的"精神，一同加入「They Call You Crazy來瘋的」行列與GRC(Garmin Run Club)、GCC(Garmin Cycling Club)夥伴在大接力的路上為陳彥博、范永奕熱血應援！
瘋狂雙塔路徑 5位極限運動家接力
Garmin山海極限大接力挑戰史上第一次海洋版中雙塔最狂企劃，由五位台灣頂尖極限運動員，突破傳統版中雙塔北進武嶺南出鵝鑾鼻的極北極南點挑戰，Garmin以其為基底靈感揉合山岳界中央山脈大縱走，並將戰線延伸至外海啟程、深潛結束，由五位運動員於8天內接力挑戰4000米海拔落差，打造極致艱難的全新路線。
極限大接力首棒由許汶而從基隆外海的基隆嶼出發海泳回本島，交棒給極地超馬好手陳彥博沿海岸線一路跑160公里至台7甲勝光登山口，再交棒給世界8000米登山家呂忠翰攀登中央山脈北一段北二段的南湖大山、中央尖山等知名百岳抵達大禹嶺。
緊接著由極限鐵人范永奕騎乘自行車上武嶺，經由日月潭、阿里山後接續公路向南至鵝鑾鼻燈塔，最終交棒給無蹼潛將黃文祥潛進墾丁外海30米深海抵達終點，挑戰運動員們無盡的想像力與技巧，開創台灣戶外極限的全新玩法！