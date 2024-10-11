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▲Garmin揉合中雙塔、中央山脈大縱走，將路線延伸至外海，8天接力挑戰4000米海拔落差，開創台灣戶外極限新玩法。（圖／好樂行銷提供）

▲Garmin攜手五位頂尖極限運動員接力挑戰海泳、長跑、登山、自行車、自由潛水，8天接力挑戰4000m海拔落差，打造史上第一次海洋版中雙塔最狂企劃。（圖／好樂行銷提供）

Garmin攜手台灣五位頂尖極限運動員，打造夢幻陣容，開創史無前例的「Garmin縱貫臺灣山海極限大接力」。Garmin山海極限大接力突破極限，創新設計挑戰以往未曾嘗試過的艱鉅路線，以單車經典中雙塔為基底靈感結合山岳界中央山脈大縱走路線，並將起終點延伸至外海，最低海拔為海平面下30M，最高海拔達3742M，此外，Garmin現正舉辦陪跑陪騎募集活動，Garmin山海極限大接力挑戰史上第一次海洋版中雙塔最狂企劃，由五位台灣頂尖極限運動員，突破傳統版中雙塔北進武嶺南出鵝鑾鼻的極北極南點挑戰，極限大接力首棒由許汶而從基隆外海的基隆嶼出發海泳回本島，交棒給極地超馬好手陳彥博沿海岸線一路跑160公里至台7甲勝光登山口，再交棒給世界8000米登山家呂忠翰攀登中央山脈北一段北二段的南湖大山、中央尖山等知名百岳抵達大禹嶺。緊接著由極限鐵人范永奕騎乘自行車上武嶺，經由日月潭、阿里山後接續公路向南至鵝鑾鼻燈塔，最終交棒給無蹼潛將黃文祥潛進墾丁外海30米深海抵達終點，挑戰運動員們無盡的想像力與技巧，開創台灣戶外極限的全新玩法！