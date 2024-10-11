知名主持人兼作家蔡康永近日推出新書《蔡康永的情商課》第三部曲，分別接受了網紅阿滴、博恩、《百靈果NEWS》等人節目訪問，結果其中在博恩的訪問片段中，在社群上瘋傳被討論，不少人對蔡康永在其中提到的「很多人的不快樂是來自他們的自律」心有戚戚焉，相關金句被觀眾大讚表示：「一瞬間被點醒了什麼」、「蔡康永的說話之道真的太高情商，非常厲害。」
博恩把自律當生活核心價值！蔡康永：很多人的不快樂是來自他們的自律
博恩在訪談當中提到：「前陣子跟一個人聊到，他現在正在過類似退休生活，覺得退休很無聊，我就指著他大罵說是你不自律，你如果退休之後還能有目標，去選擇達成什麼，你就不會覺得無聊」，博恩隨後也被蔡康永提問：「那你覺得現在有比較快樂嗎？」博恩則回應：「我覺得自律好像就是我的自樂，當我在成長或者達到一些目標時，我感到快樂並且字得其樂。」
蔡康永馬上說：「萬一我現在大膽且不負責任的揣測，你的不快樂有一部分是來自你的自律呢？這句話我們就擱在這裡，不用去想它，等到有一天看會不會自動被驗證，我認為很多人的不快樂是來自他們的自律，因為我們的教育從小鼓勵我們要自律。」
蔡康永：人是動物以及鬼神！自樂所帶來的紀律更為重要
蔡康永表示：「我看過很多自律成功的人，然後有鋼鐵的紀律，有鋼鐵的意志力，可是不快樂，所以對我來講這有問題，就是我的書有一個最簡單的態度，人是動物以及鬼神，我們有所有動物的機能，可是我們也有鬼神的心，所以我們餓的時候要吃、色的時候要上床，這是我們動物的部分；剩下的是我們要那些愛情、幸福感、成就感、公平，那些都是鬼神的心，那些是動物不要的。」
「我沒有看過動物是自律的，我覺得這是我們發明出來的」蔡康永說：「我們只要是人發明的東西，就會困住我們，鈔票是我們發明的，但你看現在鈔票是我們的神，我們被錢控制一輩子，所以自律也是我們人發明的，所以你要講說你的核心價值是自律的話，我會提醒你，它是一個我們人發明的東西，自樂所帶來的紀律更相對重要。」
而該影片這個自律的片段，也被各種轉貼到社群平台「Threads」分享，不少觀眾紛紛表示「到底多少人過著自律生活卻沒有意識到那不是真正的快樂」、「真的好喜歡這一段....很多人的自律得到甜美的果實，但實際上卻發現自己的生活根本並不快樂」、「自律本身就是不快樂的東西，但自律所給你帶來的結果跟成就，若是可以蓋過那份鬱悶，它就是快樂，適時的自律，成效更顯著」、「主旨不是在說不要不自律，而是應該找到自己適合的自律限度，真是一段超棒的訪問。」
《蔡康永的情商課》三部曲完結篇！書籍資訊、購買管道一覽
而目前蔡康永的《蔡康永的情商課》系列也在8月推出這本《你願意，人生就會值得》之後，三部曲正式到位完結篇，前兩本書分別為《為你自己活一次》、《因為這是你的人生》，都可以在各大書店或者是博客來、Pchome入手，如果對「自律說」還非常的有興趣的話，在《你願意，人生就會值得》裡面也有章節「自律一定沒有自樂的久」更詳細完整，可以買來一起上康永哥的情商課！
🟡蔡康永《蔡康永的情商課》三部曲
📍書本名稱：《為你自己活一次》、《因為這是你的人生》、《你願意，人生就會值得》
📍書本價位：276元至316元不等
📍書本購買管道：博客來、Pchome、各大書店等
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博恩在訪談當中提到：「前陣子跟一個人聊到，他現在正在過類似退休生活，覺得退休很無聊，我就指著他大罵說是你不自律，你如果退休之後還能有目標，去選擇達成什麼，你就不會覺得無聊」，博恩隨後也被蔡康永提問：「那你覺得現在有比較快樂嗎？」博恩則回應：「我覺得自律好像就是我的自樂，當我在成長或者達到一些目標時，我感到快樂並且字得其樂。」
蔡康永馬上說：「萬一我現在大膽且不負責任的揣測，你的不快樂有一部分是來自你的自律呢？這句話我們就擱在這裡，不用去想它，等到有一天看會不會自動被驗證，我認為很多人的不快樂是來自他們的自律，因為我們的教育從小鼓勵我們要自律。」
蔡康永：人是動物以及鬼神！自樂所帶來的紀律更為重要
蔡康永表示：「我看過很多自律成功的人，然後有鋼鐵的紀律，有鋼鐵的意志力，可是不快樂，所以對我來講這有問題，就是我的書有一個最簡單的態度，人是動物以及鬼神，我們有所有動物的機能，可是我們也有鬼神的心，所以我們餓的時候要吃、色的時候要上床，這是我們動物的部分；剩下的是我們要那些愛情、幸福感、成就感、公平，那些都是鬼神的心，那些是動物不要的。」
「我沒有看過動物是自律的，我覺得這是我們發明出來的」蔡康永說：「我們只要是人發明的東西，就會困住我們，鈔票是我們發明的，但你看現在鈔票是我們的神，我們被錢控制一輩子，所以自律也是我們人發明的，所以你要講說你的核心價值是自律的話，我會提醒你，它是一個我們人發明的東西，自樂所帶來的紀律更相對重要。」
而該影片這個自律的片段，也被各種轉貼到社群平台「Threads」分享，不少觀眾紛紛表示「到底多少人過著自律生活卻沒有意識到那不是真正的快樂」、「真的好喜歡這一段....很多人的自律得到甜美的果實，但實際上卻發現自己的生活根本並不快樂」、「自律本身就是不快樂的東西，但自律所給你帶來的結果跟成就，若是可以蓋過那份鬱悶，它就是快樂，適時的自律，成效更顯著」、「主旨不是在說不要不自律，而是應該找到自己適合的自律限度，真是一段超棒的訪問。」
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而目前蔡康永的《蔡康永的情商課》系列也在8月推出這本《你願意，人生就會值得》之後，三部曲正式到位完結篇，前兩本書分別為《為你自己活一次》、《因為這是你的人生》，都可以在各大書店或者是博客來、Pchome入手，如果對「自律說」還非常的有興趣的話，在《你願意，人生就會值得》裡面也有章節「自律一定沒有自樂的久」更詳細完整，可以買來一起上康永哥的情商課！
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