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▲蔡康永直白的分析表示：「我認為很多人的不快樂來自他們的自律」，此金句被許多觀眾引用並討論。（圖/YT@曾博恩）

▲蔡康永表示，自己看過很多自律成功的人，然後有鋼鐵的紀律以及意志力，可是他們並不快樂。（圖/YT@曾博恩）

▲蔡康永《蔡康永的情商課》系列書籍在博客來可以買到，一共分為三部曲。（圖/博客來官網）

知名主持人兼作家蔡康永近日推出新書《蔡康永的情商課》第三部曲，分別接受了網紅阿滴、博恩、《百靈果NEWS》等人節目訪問，結果其中在博恩的訪問片段中，在社群上瘋傳被討論，、「蔡康永的說話之道真的太高情商，非常厲害。」博恩在訪談當中提到：「前陣子跟一個人聊到，他現在正在過類似退休生活，覺得退休很無聊，」，博恩隨後也被蔡康永提問：「那你覺得現在有比較快樂嗎？」蔡康永馬上說：「萬一我現在大膽且不負責任的揣測，蔡康永表示：「，就是我的書有一個最簡單的態度，，所以我們餓的時候要吃、色的時候要上床，這是我們動物的部分；蔡康永說：「我們只要是人發明的東西，就會困住我們，鈔票是我們發明的，但你看現在鈔票是我們的神，我們被錢控制一輩子，而該影片這個自律的片段，也被各種轉貼到社群平台「Threads」分享，不少觀眾紛紛表示「、「自律本身就是不快樂的東西，但自律所給你帶來的結果跟成就，若是可以蓋過那份鬱悶，它就是快樂，適時的自律，成效更顯著」、，前兩本書分別為《為你自己活一次》、《因為這是你的人生》，都可以在各大書店或者是博客來、Pchome入手，📍書本名稱：《為你自己活一次》、《因為這是你的人生》、《你願意，人生就會值得》📍書本價位：276元至316元不等📍書本購買管道：博客來、Pchome、各大書店等