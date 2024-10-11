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立法院本會期9月20日開議，邀請行政院長卓榮泰率內閣部會成員施政報告並總質詢。不過特別的是，總質詢第一階段政黨質詢，慣例每位立委質詢時間30分鐘，但綠委都改為15分鐘，第二階段個人質詢，不少登記質詢的綠委，則直接改成書面質詢，今（11）日經濟組質詢，就有8綠委改書面質詢。根據《立法院職權行使法》，每一政黨詢答時間，以各政黨黨團提出人數乘以30分鐘行之。但其人數不得逾該黨團人數二分之一；立法委員個人質詢，以二議題為限，詢答時間合計不得逾30分鐘。如以二議題進行時，各議題不得逾15分鐘。過去慣例，立委都質詢30分鐘，但本會期的政黨質詢，民進黨立委都只質詢15分鐘，據了解，是民進黨團特別跟議事處表達，雖上限是30分鐘，但綠委只要質詢15分鐘即可。上週總質詢進入個人質詢階段，綠委則開始把質詢改為書面，今天更有高達8名綠委改書面質詢，包括邱志偉、莊瑞雄、賴瑞隆、陳亭妃、吳琪銘、張雅琳、陳俊宇、劉建國，都改為書面質詢。