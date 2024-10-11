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▲昨晚雲林縣長張麗善被質疑致詞長達12分鐘，導致國慶焰火延後施放。（圖／雲林縣政府提供，2024.10.11）

國慶焰火今年首度移師雲林虎尾，雲林縣長張麗善致詞講了12分鐘被網路罵翻。台中市長盧秀燕今天答詢時，強調致詞時間應掐得恰到好處，最好「以後重大活動都不要致詞，大家還比較開心一點」，以免網路罵聲一片。議員曾威當場打臉，要盧秀燕別忘了「你去年國慶致詞提早施放，網路也是罵聲一片」。今年國慶焰火昨晚8時在雲林虎尾的高鐵特區施放，雲林縣長張麗善被質疑致詞長達12分鐘，導致焰火延後5分鐘施放。事後張麗善指立法院長韓國瑜要她儘量發揮，「花了這麼多錢，動用這麼多人力，如果沒有好好行銷雲林，那就是太笨了」。民進黨台中市議員曾威今（11）日質詢時以此為例，質疑去年國慶焰火在台中，盧秀燕致詞只用3分50秒，是否沒好好把握機會讓國際了解台中、行銷台中，提高台中的能見度，讓更多人願意來台中觀光。此時盧秀燕尷尬地笑兩聲，表示昨晚致詞太長，導致國慶焰火破歷史紀錄晚5分鐘施放，網路罵聲一片，顯見致詞太短或太長都不行。此時曾威突然打斷盧秀燕，指「別忘了你去年提早20分鐘放，也是罵聲一片」。盧秀燕直接略過曾威的挖苦，繼續笑著說「以後重大的活動都不要致詞，大家還比較開心一點，這是史上第一次延後施放，網路很不高興，但是要抓準時間真的很難。」她接著舉台中市跨年晚會為例，觀眾來自全國各地，「你在那邊講講看、試試看」，強調講話要看場合，「像日前的F1賽車就是很好的行銷，我只講15秒，有的場合不適合講這麼久，會反效果，真的要看情況」。