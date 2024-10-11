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適逢重陽節，總統賴清德今（11）日上午前往桃園榮譽國民之家探望榮民，祝福長輩重陽佳節快樂，並向榮民前輩過去保家衛國的貢獻致敬，期許未來做好照顧榮民的各項工作；據指出，此舉應國慶文告所說，並以具體行動展現雙十談話訴求的「團結」主軸。賴清德今前往桃園，先探望百歲人瑞葉徐秀英女士外，再前往桃園榮民之家，探視榮民前輩，感謝為國家生存發展，付出青春歲月貢獻國家、保衛國人，現場再次強調不分先來後到、不分族群，大家共同合作，「團結守護台澎金馬，也因此才有辦法守護中華民國」，同時也表示，對於榮家盡心盡力提供各種設備服務大家，作為總統他非常高興，同時也承諾，政府會持續在各方面照顧榮民。據指出，此舉呼應國慶文告所說，從75年前的古寧頭戰役到66年前的八二三戰役，「不分先來後到，不分族群你我」，共同守住台澎金馬、守住中華民國，選在雙十談話之後、重陽節這天前往，以具體行動展現雙十談話訴求的「團結」主軸。賴清德在致詞時表示，昨日是中華民國國慶日，這個月也是古寧頭戰役紀念日，彰顯過去榮民長輩在軍中保家衛國的貢獻，前不久他到金門參加八二三砲戰66週年紀念活動，心中充滿感恩。賴清德說，66年前參戰的官士兵不分你我、不分族群，共同合作、團結守護台澎金馬，才能守護住中華民國，因此，他特別在重陽節這天來向大家致敬，也請退輔會一定要做好照顧榮民的各項工作。賴清德提到說，他稍早參觀了桃園榮家的各種設施，並與幾位長輩聊天，他很高興榮家盡心盡力提供服務、照顧大家。最後，他也再次代表國人向榮民長輩致敬，祝福重陽佳節快樂。據指出，從賴清德此行探望，到朝野吃和解飯，賴清德以具體行動釋出善意、展現其國慶文告中訴求「國家要團結、社會要安定」的核心價值。