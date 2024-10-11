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▲桑布伊這次專輯創作焦點轉向了日常情景，更貼近人與生活。（圖／卡達德邦文化工作室提供）

原住民歌王桑布伊（Sanpuy）預告，將於10月23日推出個人第四張全母語創作專輯《靠近 mudalrep》，與前作《得力量 pulu’em》相隔4年，每每推出新作皆獲金曲肯定的他，這次有別於以往專注於環境保護、文化傳承等議題的創作，新專輯《靠近 mudalrep》從桑布伊自己的生活出發，輕鬆自在地唱出他對親人的深厚情感、對愛情的期許、對青年一代的激勵，亦或與好友相聚時的歡愉。這次桑布伊的造型也跳脫以外，特別穿上橘紅色襯衫與寶藍色西褲時裝，搖身一變成為「時尚歌王」，連粉絲看到後也忍不住驚呼：「這是哪一位國際巨星！」桑布伊希望在步調快速又匆忙的社會氛圍裡，能夠透過音樂拉近人與人之間的距離，互相靠近、感受生活的閒適與共鳴。音樂曲風也將跳脫世界音樂的框架，融合R&B、靈魂樂、電子音樂等元素，與更加貼近現代的聲線詮釋。桑布伊將展現更私密、隨興自由唱歌的一面，以截然不同的音樂面貌現身樂壇。桑布伊新專輯《靠近 mudalrep》將收錄十首全卑南族語創作的歌曲，與他過往作品專注於環境和傳統關懷的議題不同，將創作焦點轉向了日常情景，創作面向更貼近人與生活，主題囊括寫給對逝去父親的親情思念〈父親〉；曲名〈螢火蟲〉看似描繪夜色中閃爍的螢火蟲，實際上是隱喻愛情初綻時的曖昧迷離；〈愛 離開〉以低沉的呢喃不斷自問，究竟是什麼原因讓愛情悄然離去；歌曲〈飛翔〉則鼓舞青年勇敢逐夢，展翅翱翔；專輯同名曲〈靠近〉唱著對戀人那般無法抗拒的親密與依戀。桑布伊近日也搶先釋出了《靠近 mudalrep》專輯封面與MV側拍照，與前三張專輯相同邀請平面設計師陳世川擔綱美術設計，擅長以創意傳達獨特視覺語言的他，操刀多部經典電影海報設計。這次桑布伊也跳脫長期以原住民傳統服飾示人的形象，穿上橘紅色襯衫與寶藍色西褲時裝，鮮豔明亮的對比與陳世川對色彩的高度敏銳結合，運用背景噴墨出自然元素的意象轉化為抽象概念，營造一種若即若離的視覺美感，同時為聽眾創造更多自我詮釋與想像的空間。