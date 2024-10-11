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本屆諾貝爾和平獎揭曉，今年獲獎的是日本原爆倖存者組織原子彈氫彈受害者組織聯合會（Nihon Hidankyo），獎項表彰其實現無核武世界所做的努力，以及透過原爆倖存者的證詞說明人類絕不能再次使用核武，因而獲得和平獎。諾貝爾委員會表示，頒獎給日本原子彈氫彈受害者組織聯合會是希望提醒一個令人鼓舞的事實：近80年來沒有任何戰爭使用核武。然而，近年國際間的現實卻是，核子大國們正在對其核武進行現代化和升級，新的國家磨刀霍霍準備獲得核武，似乎越來越多人忘了核武是有史以來最具破壞性的武器。在人類命運的這個時刻，必須警醒核武的破壞力能會摧毀我們的文明，原爆倖存者的故事讓全世界明白絕不能再次使用核武。日本原子彈氫彈受害者組織聯合會是廣島和長崎原爆倖存者的唯一全國性組織，它的成員遍布日本各地，成立宗旨為防止核戰爆發，也致力於國際核武裁軍運動。組織透過講述原爆倖存者的故事，讓日本國內外的人們了解原子彈爆炸的經歷、實際損失和後果；協助派遣原爆倖存者到聯合國、核武國家以及世界其他國家和地區，透過讓他們了解原子彈爆炸的經歷，幫助培養未來的和平工作者；並為遭受健康和生活困難的原爆倖存者提供諮詢和其他援助。自今年10月7日起，諾貝爾獎委員會將依序揭曉生醫、物理、化學、文學、和平等5座獎，其餘獎項將於接下來的幾天揭曉，各獎獎金為1100萬瑞典克朗（約新台幣3414萬元），若得主超過1人則由共享殊榮者分享獎金。〔經濟學獎〕10月14日（周一）17：45