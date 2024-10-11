我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（11）日下午接見「瓜地馬拉共和國第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）訪問團」，感謝貝娜多第一夫人率團慶賀我國國慶，及瓜地馬拉政府與國會對兩國邦誼的重視和支持，期盼未來持續促進雙方更多交流合作，深化兩國邦誼。賴清德致詞時首先歡迎貝娜多第一夫人率團訪問台灣，並帶來總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）對中華民國國慶的祝賀，彰顯兩國的友好邦誼。賴清德說，他與貝娜多第一夫人有個共同點，就是兩人都有醫學背景；尤其，貝娜多第一夫人多年任職國際組織，以豐富的經驗協助弱勢族群，與阿雷瓦洛的施政相輔相成，為瓜地馬拉人民創造更多福祉。賴清德指出，台灣和瓜地馬拉多年來在醫療衛生、農業技術及教育文化等領域，都有緊密的合作，像是瓜地馬拉的聖胡安希奧斯醫院在今年啟用新生兒大樓，提供更優質的醫療服務，這也是兩國共同努力的成果。賴清德提到，今年5月，他與阿雷瓦洛的視訊談話中，雙方都期待持續深化兩國邦誼，為加深兩國的產業合作，台灣正籌組專家團隊前往瓜地馬拉考察產業發展環境，也會從人才培育著手，創造更多合作成果。賴清德表示，台灣和瓜地馬拉一路走來，都為了追求自由、守護民主而努力不懈，也才讓彼此的國家有今日的蓬勃發展，他要感謝瓜地馬拉政府及國會對兩國邦誼的重視和支持，面對國際情勢的各項挑戰，相信唯有繼續堅定信念、攜手合作，才能共創和平、繁榮的未來。最後，賴清德再次歡迎貝娜多第一夫人率團來訪，也請她向阿雷瓦洛轉達來自台灣的問候，期待在不久的將來，阿雷瓦洛伉儷能率團訪問台灣，持續促進更多的交流合作。