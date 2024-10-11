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▲湯姆克魯斯回歸《捍衛戰士：獨行俠》，吸引不少老影迷回到戲院，片中的空戰特效也比首集更刺激。（圖／摘自IMDb）

▲麥可基頓（右）與薇諾娜瑞德都在《陰間大法師BEETLEJUICE》歸隊，片子在美國出乎意料熱賣，票房數字已經突破2億6700萬美元。（圖／摘自IMDb）

▲丹佐華盛頓是《神鬼戰士II》新加入的重量級巨星，扮演神祕卻關鍵的角色。（圖／摘自IMDb）

過去好萊塢大片拍攝續集講求「打鐵趁熱」，要趕在觀眾對前集還有深刻印象，就推出續集來收割剩餘價值，深怕間隔太久、熱度也變冷，續集跟著乏人問津。不過最近「情懷牌」似乎無往不利，和上集都相隔36年的《捍衛戰士：獨行俠》、《陰間大法師BEETLEJUICE》，相繼在美國創下票房佳績，目前的賣座數字分別是首集北美票房的4倍和3.6倍，顯然值得其他片商跟進。曾獲得奧斯卡最佳影片、男主角等大獎的《神鬼戰士》，也即將在11月推出晚了超過20年才登場的續集，能否同樣勾起懷舊粉絲的情懷、走進戲院捧場？頗值得拭目以待。所謂「情懷牌」很重要的一點，要有原班底回歸，才能夠勾起老影迷的懷念。《捍衛戰士》推出後的10年之內就有拍續集的傳聞，卻始終只是傳聞，直到進入21世紀，計畫才真正成形，最大的焦點就是湯姆克魯斯再度掛帥之外，還有哪些上一集的老班底會回來？儘管最後只有方基墨歸隊，且僅是一段戲的客串性質，卻為續集增加了極大的情感重量，令當年為首集瘋狂的老觀眾，願意一再進戲院反覆欣賞，累積出更驚人的票房。且《捍衛戰士：獨行俠》的空戰場面很合理的在特效技術突飛猛進的現在，比首集更加刺激、過癮，因此論娛樂性，續集高過首集，不會讓老觀眾感到期待多年得到的是失望，好口碑傳出後，吸引更多的人買票捧場。《陰間大法師BEETLEJUICE》請回來的首集卡司數量更多，而上集嚴格來說戲分大都在後半段、由麥可基頓扮演的陰間大法師，這一次在上半場就有不少露臉的時間，更成為全片焦點，薇諾娜瑞德、凱薩琳奧哈拉的回歸也喚醒許多老影迷對上集的回憶。儘管《陰間大法師》首集在美國不像《捍衛戰士》那麼瘋狂熱賣，只算是票房不錯的小兵立大功電影，可是多年下來透過電視頻道、影音平台的重播，增加了不少錯過首集上院線的年輕一輩影迷，反倒使得續集的受眾層面更廣，北美票房開出超級大紅盤，堪稱今年秋天最驚喜的成績，連本來被預期會是秋季大強片之一、只和首集相隔5年的《小丑：雙重瘋狂》，看來反應會遠不如《陰間大法師BEETLEJUICE》，更證明「情懷牌」打得好，不一定會比「打鐵趁熱」差到哪，有時反倒更加威猛。《神鬼戰士II》看起來在電影市場上的邏輯應該與《捍衛戰士：獨行俠》、《陰間大法師BEETLEJUICE》差不太大，和上一集相隔也有24年，略比另兩部續集大片少了一輪，但請回首集導演雷利史考特再次掌舵。然而上一集由羅素克洛飾演的男主角，在結局時已經安詳去世，續集總不可能突然讓他起死回生，或是真的變成裝神弄鬼的內容，不像另外兩部片子主角都好好的繼續扛起重要戲分，《神鬼戰士II》非得改講其他人的故事不可，回歸的老班底只有首集裡的公主康妮尼爾森，和飾演政客的德瑞克傑考比，對於老影迷的懷舊吸引力，並不是特別強大。劇情上則安排續集的男主角身分正是首集中羅素克洛的兒子，只是上集描述羅素克洛演的大將軍是愛妻愛子的好男人，續集男主角卻是首集出現過的公主之子，上一集並沒交代這個孩子的身世，下一集突然他就變成大將軍的孩子，也讓老觀眾有些不太容易接受。既然在情懷的部分不是那麼有把握，雷利史考特請來曾合作過的另一位奧斯卡影帝丹佐華盛頓扮演片中神祕卻關鍵的角色，加強不少卡司的吸引力，只是這樣看來《神鬼戰士II》像是另一個古羅馬的史詩故事，和首集的關聯性並不很強大。倒是隨著特效技術進步，雷利史考特最擅長的大場面動作戲，又比首集更進化，除了競技場內的人與人鬥、人與野獸鬥之外，還加了海戰的噱頭，娛樂性應頗為豐富。扮演主角的保羅麥斯卡，曾以《日麗》入圍奧斯卡最佳男主角，還不到30歲已經是公認的實力派，如果雷利讓他在《神鬼戰士II》能充分發揮個人魅力，有機會像羅素克洛一樣身價Ｎ級跳，《神鬼戰士II》能不能在多數上集主角都沒回歸之下，開出亮麗的票房，也許就看丹佐的巨星光環和保羅的演技可否大大加持了。