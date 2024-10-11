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▲屏縣府攜手亞洲衝浪聯盟(ASC)，將於11月1日至3日舉辦「2024屏東滿州佳樂水衝浪嘉年華」。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府與亞洲衝浪聯盟（ASC）於今（11）日正式簽訂合作備忘錄（MOU），未來雙方將攜手推廣屏東滿州佳樂水的衝浪運動及國際賽事，讓屏東的衝浪風潮邁向國際舞台。縣長周春米表示，滿州佳樂水是知名的衝浪勝地，縣府除了與ASC合作舉辦國際級衝浪賽事外，亦將於11月1日至3日舉辦「2024屏東滿州佳樂水衝浪嘉年華」。周春米指出，近年來，運動觀光已成為全球旅遊熱潮，衝浪更於2020年列入奧運比賽項目。佳樂水擁有亞洲地區前五名的衝浪條件，每年秋季吸引大量衝浪好手前來挑戰。此次與ASC合作辦理國際賽事，將吸引更多國際選手來台互相切磋，同時也為佳樂水注入新的活力，讓更多人透過衝浪體驗恆春半島的獨特人文與自然風貌，期望屏東的衝浪運動能夠邁向國際。縣府也持續提升當地衝浪設施，113年已完工的九鵬衝浪基地，設有全新的休憩和沖洗區，為衝浪者打造更舒適的環境。同時，縣府也將修復佳樂水港口吊橋，並致力將此地打造為最佳觀浪景點，期盼透過這些努力，活化佳樂水地區，吸引更多遊客前來探索佳樂水的美麗與魅力。亞洲衝浪聯盟代表Tim Hain表示，ASC自2015年首次受邀在滿州佳樂水舉辦國際衝浪賽事以來，該地已成為亞洲知名的衝浪聖地之一。他強調，佳樂水擁有優質的浪況、美食、友善的居民及豐富的文化，非常期待能將這個美麗的地方介紹給全球熱愛衝浪的人們，並期望11月的衝浪嘉年華能為台灣的衝浪文化寫下嶄新的一頁。縣府交通及觀光處則表示，台灣是繼印尼與日本之後，亞洲地區最為熱衷衝浪運動的國家之一。屏東擁有長達172公里的海岸線，具備發展藍色國土的絕佳優勢。隨著10月落山風季節來臨，佳樂水海域因洋流與東北風的交互作用，形成一波波壯觀的長浪，是國內外衝浪好手追逐浪花的理想場域。「2024屏東滿州佳樂水衝浪嘉年華」將於11月1日至3日盛大舉辦，除了精彩的國際衝浪賽事外，遊客們期待已久的海洋音樂會、海洋市集及海洋手作體驗也將再次登場，歡迎所有衝浪愛好者及熱愛戶外活動的民眾前來，感受屏東滿州佳樂水的無窮魅力。