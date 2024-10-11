我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市議員黃守達質疑台中機場冬季一次少了3個航班。（圖／黃守達提供，2024.10.11）

台灣虎航今年夏天陸續加開台中到東京成田、名古屋及韓國釜山等定期航線，日前卻傳出將暫時揮別台中機場的說法，引起中部民眾錯愕。藍綠多位市議員關心台中國際機場能否發揮功能，觀旅局表示，台灣虎航已澄清並非退出台中航線，相關航線規劃及申請作業都在進行中。台中國際機場於疫後積極拓展航點，以廉價航空業者台灣虎航為例，今年7月起開航台中至日韓定期航線，中部地區民眾短程出國不必再南北奔波。但日前傳出，台灣虎航即將停飛東京、名古屋、澳門、釜山航線，暫時揮別台中機場。台中市議會今（11）日召開定期會，包括黃守達、林祈烽、謝家宜、曾朝榮、李中、陳政顯等多位市議員關心台中受到的影響。民進黨市議員黃守達指出，虎航暫時停飛多條航線，讓台中冬季一次少了3個航班，觀旅局長陳美秀應該主動出擊，替台中爭取更多航班。議員王立任、謝家宜指出，推動航線不容易，市府將尚未確定的航班列入政績，容易誤導市民。議員曾朝榮則建議，印尼移工在台中人數眾多，希望爭取直飛印尼城市的航線。國民黨議員陳政顯指出，市府專案報告中表示，國際航約簽訂仍屬中央權限，市府找了很多城市、航空公司談合作，但中央未授權，市府如何幫忙？劉士州指出，台灣虎航的母公司是華航，交通部長陳世凱出身台中，應該請他跟母公司華航溝通。觀旅局長陳美秀表示，虎航日前已澄清不是停航，且很早就申請冬季航權，但航權涉及國際事務，目前還在行政程序中，核准後就可以繼續飛。她指出這2年台中機場的國際航線從3條增加到10多條，任何航線開航雖屬於中央權責，地方仍會展現機場的運能，希望爭取更多航線到台中國際機場。