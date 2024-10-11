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▲高宇蓁在《鳳姐》秀出美背，片中也有好幾場情慾戲的表演。（圖／后花園影像製作提供）

▲高宇蓁為了《鳳姐》做足準備，身兼監製與女主角還演唱主題曲，展現多方面的才華。（圖／后花園影像製作提供）

▲高宇蓁在《鳳姐》裡的鄉土、純樸造型，也讓人眼睛一亮。（圖／后花園影像製作提供）

高宇蓁首度身兼監製並擔任電影女主角，就在新片《鳳姐》中尺度大突破，為了飾演茶室中工作的小姐，不但背部全裸、有多場情慾戲，就連打戲也不靠替身，打到鼻子腫起來。片中她多款戲服，有的性感貼身，有的華麗古典，她必須維持完美體態，於是在開拍前3個月，不但開始上舞蹈、動作課，甚至幾乎每天只吃1餐！《鳳姐》由新銳導演邱新達執導，集結高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、麥語彤、瑪菲司等聯合演出，殘酷寫實地描繪台灣茶室女子生活，揭露早期雛妓及人口販賣的真實故事。之前曾入選第43屆夏威夷國際影展台灣電影焦點單元（Spotlight on Taiwan），並入圍「亞洲電影奈派克最佳新導演獎」，已令不少影迷引頸期盼，前導預告也正式公開。高宇蓁坦言此次非常具有挑戰性。關於裸露尺度，光是先前亮相的國際版海報已令人眼睛一亮，她不只背部全裸，俏臀都唯美入鏡，片中還有多場動作打鬥戲，透露：「我在開拍前3、4個月就開始進行前期準備，還上了動作表演課，甚至參加了一些舞蹈課程。」即使積極訓練，但拍攝過程難免有意外，她憶及其中一場被客人打的戲：「我不停被打到，可是還是得保持表演的狀態，最慘的是，有一次對方不小心用頭撞到我的鼻梁，當下我真心覺得鼻子可能斷了，真的超級痛，馬上就腫起來了。」所幸事後趕緊冰敷才沒有大礙。電影讓她展現多種造型樣貌，有日式和服、也有復古碎花洋裝、性感小禮服，以及貼身絲質內衣，她透露：「這個角色需要穿著很多貼身的衣服，所以我前期在飲食管理上也格外嚴格，幾乎每天只能吃1餐，都盡量避免油膩的食物。我非常擔心自己無法呈現角色的狀態，所以在開拍前反而比拍攝時更緊張。」談及此次最大挑戰，高宇蓁表示：「阿鳳這個角色是一名性工作者，需要和不同的異性互動，不僅僅是身體上的接觸，還要適應不同異性的狀態。以往的角色通常有較固定的對手演員，能夠培養默契。但這次需要快速適應和轉換，每個場景只能利用短暫的時間與對手演員進行預演，都要克服心理上的障礙，這對我來說是個不小的挑戰。」