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美國總統大選倒數剩下20多天的時間，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨候選人川普各自進行最後衝刺，雙方在關鍵搖擺州不斷展開造勢。根據最新一份7大關鍵搖擺州民調顯示，雙方雖仍呈現膠著，卻也同步出現微妙變化。根據國會山報（The Hill）和愛默生學院 (Emerson College)週四發布的民意調查結果顯示，副總統賀錦麗和前總統川普在在選舉中發揮關鍵決定性的主要搖擺州幾乎持平。在喬治亞州、北卡羅萊納州和賓州，川普以49%對48%的微弱優勢領先賀錦麗，而在亞利桑那州，他也以49%對47%的支持率領先。川普在這些州的領先優勢在調查的3個百分點誤差範圍內。此外，川普與賀錦麗在密西根州和威斯康辛州陷入僵局，皆為49%，而賀錦麗在內華達州以48%對47%領先，在誤差範圍內。不過，值得注意的是，在前一個月份的愛默生學院民調中，兩人其實是各領先三個搖擺州，並在最關鍵的賓州戰成平手。