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有「會飛的曲棍球」之稱的袋棍球運動登台十周年！這個源起於北美原住民部落，結合了籃球、足球及曲棍球等運動技巧於一身的袋棍球，即將於2028年重返奧運殿堂！為了讓更多人接觸這項具速度感、高強度及講求全場思維的運動，中華民國袋棍球協會10/11-10/13在台北田徑場規劃了一系列慶祝活動，除了邀請到來自加拿大、日本及香港等地好手來台進行國際交流賽外，更設置了五區「體驗區」及「拍照打卡牆」讓民眾親身拿起球體驗袋棍球的樂趣，感受袋棍球的魅力就趁現在！袋棍球運動被美國國家大學體育協會喻為是發展最快的大學運動之一，目前在北美有兩聯盟共22個球隊進行例行賽事，對風靡於北美的袋棍球運動，中華民國袋棍球協會林雅貞理事長表示：「十年前，兩個年輕人將袋棍球帶進了台灣，袋棍球協會因而成立，陸續開辦袋棍球校際聯賽及藍鵲盃，透過比賽增加袋棍球運動在各級學校的能見度，從零開始到現在全台已經共有52所學校擁有袋棍球球隊！展望下一個十年，協會將會透過夏令營舉辦紮根國小，在各大專院校、國高中以社團推廣袋棍球運動！」面對2028年奧運，則是以球員培訓及以賽養戰兩面向同步進行，透過參與U20世錦賽、六人制世錦賽等國際賽事累積經驗，也期望能再創去年在香港袋棍球公開賽中獲得亞軍的好成績！在袋棍球運動協會成立十周年記者會上，袋棍球運動協會林雅貞理事長、兩位代表隊球員與受邀出席活動臺北市政府體育局羅國偉專門委員一起進行十周年慶祝揭幕儀式，象徵攜手邁入袋棍球運動下一個十年而努力！臺北市體育局羅國偉專門委員表示：「袋棍球是個體能和心理質素並重的運動，講求速度、爆發力和身體的對抗性，更需要有球場全局觀思維，以今年袋棍球校際聯賽中，城市大學及景美女中分別蟬聯男子大專組冠軍及女子高中組冠軍，比賽過程緊張精彩讓我印象深刻，我們看好袋棍球的發展，體育局也會持續協助協會在台北市各級學校的推廣活動，目標前進2028年奧運！」記者會上也邀請到中華台北代表隊現任球員胡育鴻、陳郁涵現身表演賽中，為大家示範袋棍球戰術動作，並分享「運、鏟、接、傳、射」的袋棍球五要訣。踢足球出身的胡育鴻，因為被袋棍球的新奇的外表所吸引而開始與袋棍球的緣份，對胡育鴻來說，人生三分之一的時間都與袋棍球為伍，是他生活的重心！而從小就有出色運動細胞的陳郁涵，因為袋棍球運動感受到團隊的力量，更讓她與隊友培養了共患難的革命情感。兩人在表演賽中透過快攻、包夾、突破及單打等戰術轉換，搭配精彩鏟球及射門等技術，讓大家感受速度感、衝勁十足與張力爆表的袋棍球運動！在台北田徑場、暖身場所舉辦的慶祝系列活動中，民眾可從「十周年歷史牆」快速了解袋棍球在台灣的發展歷程與重要大事紀，更可以從「體驗區」中「運球」、「鏟球」、「傳接」、「射門」及「九宮格」等五大攤位，親身感受如何使用離心力將袋棍球hold在手中，接著再來挑戰矇眼鏟球及射門，並在「九宮格區」依照抽卡指示找出球池中相對應的裝備，體驗區中過關收集印章後就可兌換獎品！最後再來球場風「拍照打卡牆」，與高達兩米的巨大袋棍球球桿合照，搖身一變成為球員，留下戰鬥英姿！