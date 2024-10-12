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▲海莉擁有堅強實力以及甜美外貌，近來加盟「電豹女」，她先前接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者陳明安攝）

▲海莉從小就熱愛打籃球，還曾加入過校隊，和甜美外型形成對比。（圖／記者陳明安攝）

▲海莉愛上台灣美食，還想推薦給韓國朋友。（圖／記者陳明安攝）

▲海莉向粉絲們真誠喊話，能看得出是個認真努力的女孩。（圖／記者陳明安攝）

電豹女韓國練習生海莉擁有堅強實力以及甜美外貌，跟著學姊李雅英一起到台灣發展，目前已經累積不少死忠粉絲。海莉先前接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露自己最想學習李雅英的2個優點，更自爆愛吃臭豆腐，她頻頻大讚好吃：「很符合我的口味」，道地的台灣口味也讓人驚呆。海莉選擇加入「電豹女」和她熱愛籃球脫不了關係，她國小、國中都是籃球校隊，到現在仍然時不時會約朋友去打球，和她的甜美外型形成對比，反倒是種反差萌，目前作為電豹女成員之一，海莉已經開始活動，她也感激直呼：「雖然我不會講中文，但大家都很歡迎我、照顧我，讓我感受到很溫暖的感覺，非常開心。」海莉透露自己很喜歡電豹女的歡樂氛圍，活潑又熱情，時常會被感染，「很榮幸成為她們的一份子，希望能有更多機會一起參加更多活動。」由於在抵達台灣前，就已經有幾位電豹女成員到韓國去觀摩，因此海莉已經見過部分成員，但來台灣後才真正和大家變熟，其中成員Atisha（筱緹）時常和她交流舞蹈，「雖然語言不通，但我們會用表情和肢體語言來溝通，她的英文也還不錯。」海莉目前想專注在電豹女的活動上，自認還有很多不足之處，想先充實自我，學中文之餘，也努力學舞，「有新的舞蹈出來都會好好練習，才不會落後，再有空的話也想向一些成員學習。」被問到想向學姊李雅英學習什麼，她立刻回答：「最想跟雅英學的是微笑和平常穿搭方式！」她坦言，常會和李雅英聊天，對方都很願意分享自己的經驗，「在台灣發展遇到的問題也會向她請教，雅英也會主動給一些建議。」海莉之前是舞者，轉換跑道成為啦啦隊員後，最大的困難就是表情管理，因此她特別向李雅英討教，李雅英也告訴她，自己的方法就是保持樂觀，這是努力不來的，「我因此發現平常保持正向想法很重要，決定改善自己的心態。」由於來台灣發展前，從沒踏上這片土地過，來台灣之後她發現台灣人都很親切，既開朗又熱情，「能感覺到粉絲很喜歡自己、團隊成員也都很友善、食物非常好吃！」每次到台灣來都覺得體驗很新鮮。相較於大部分外國人不習慣重口味的台灣食物，海莉倒是愛不釋手，之前她在饒河街夜市吃了豬血糕，覺得驚為天人，不僅如此，炸臭豆腐、香菜，樣樣都難不倒她，「覺得非常好吃，很符合我的口味。」她也特別提到台灣的火鍋文化，「每間火鍋店都可以自己調醬料，韓國沒有這種文化，覺得很酷！」被問到會想推薦台灣美食給韓國朋友嗎，海莉也不假思索回答：「會！」最後海莉真誠向粉絲們喊話，想成為粉絲眼中最認真的存在，「我會加油的，雖然目前還不足，但我會盡力去做、努力好好適應，呈現自己最完美的一面給大家看。」希望粉絲們能夠繼續好好關注著自己。