TAKASHIMA高島按摩椅一向支持運動產業發展，近日更與台鋼雄鷹棒球隊展開系列合作。作為合作夥伴，高島關注台鋼雄鷹總教練洪一中與選手健康。業者表示，球隊征戰經常需要面對高強度壓力，因此高島特別提供總教練洪一中與選手最新「雙力士AI智能椅」，幫助教練與選手賽後舒緩疲勞，時刻保持最佳狀態，應對每一場征戰！
高島總經理楊竣文表示，洪一中總教練對職棒的熱誠，以及持續追求卓越的精神，正是高島一直以來所推崇的，希望藉由此次合作，讓洪總教練和台鋼雄鷹的選手們在激烈賽事後，能夠有效舒緩身心壓力，維持巔峰狀態。同時也期待高島與台鋼雄鷹能建立長遠的合作關係，讓雙方的品牌價值1+1大於2，提升彼此在市場中的影響力！創造雙贏！
高島9月起至11月祭出和台鋼雄鷹的品牌聯名活動，全台超過40間門市的服務人員，將穿著台鋼雄鷹聯名的特製球衣為大家服務，櫃上也將擺放洪一中總教練與曾子祐、王博玄兩位選手的立牌，經過的球迷朋友不妨停下腳步合影留念。
高島更與台鋼雄鷹攜手推出台鋼雄鷹吉祥物TAKAO的限量聯名涼感應援巾、造型悠遊卡，活動期間內至門市消費，達到指定門檻即可獲得，數量有限送完為止。官方網站：www.takashima.com.tw
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