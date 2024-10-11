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▲高雄市桃源區公所於10/10及10/11兩日舉辦「桃源天籟‧原音再現」文化活動。（圖／高市府原民會提供）

高雄市桃源區公所於10/10及10/11兩日舉辦「桃源天籟‧原音再現」文化活動，原民會、直播團隊與桃源區公所攜手合作，執行「文化ONLINE Live直播」，此次共計36個粉絲專頁參與同步直播，透過網路傳播的力量，將活動最大亮點「布農族百人八部合音」零時差放送到各個角落，場面蔚為盛大的百人八部合音，震撼在場所有觀眾貴賓。活動從早到晚都精采，桃源區各里舉行首創 「祭典競賽」，由12歲至55歲族人參與競賽，以達傳承文化之目的。此外，市集中也有多樣化農特產品、部落美食、文創手工藝，多達30多個攤位展現桃源活力與特色。第一次參加桃源區布農族祭典的高雄市副市長羅達生10日出席時表示，高雄市富有珍貴的16族原住民族群，截止至9月底高雄市原住民總人口數3萬9,128人，其中布農族有9,598人，為本市第三大族群，也是桃源區及那瑪夏區的主要族群。 很高興代表市長參活動盛事，共同感受布農族文化的深厚底蘊與傳統智慧，期盼大家在活動中能體驗到布農族的文化魅力。高雄市桃源區區長杜司偉表示，辦理桃源天籟的最重要目的就是傳承，藉由耆老對文化的了解，讓12歲至55歲的族人以原音再現的方式來傳承，接續還有傳統抓豬活動，傳承豬肉分食文化。高雄市原民會主委阿布斯表示，很感動這次看見桃源區族人總動員，這次透過Live直播，讓更多朋友能以多元的方式接觸到原住民族文化，尤其培訓在地族人擔任現場主播以布農語和英語解說，不但達到族語推廣傳承的效益，更將文化行銷帶上國際化，期待布農天籟音樂活動明年繼續擴大舉辦，努力將布農族八部合音的天籟之聲，分享給更多人。