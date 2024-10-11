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▲特斯拉Robotaxi（Cybercab）車內沒有方向盤、電門，更沒有剎車踏板，一切都經由AI自動駕駛。（圖／Tesla X）

▲特斯拉Robovan可以載20人。（圖／Tesla X）

特斯拉（Tesla）於美國時間10號晚上舉行「We,Robot」發表會，正式介紹命名為Cybercab的自駕計程車Robotaxi，以及「史上最大台特斯拉」、可搭載20人的Robovan，還有新一代Optimus智慧機器人。發表會話題十足，在X上的直播影片也吸引眾多網友觀看。對此，資深分析師陸行之稱讚特斯拉的「創新畫大餅」能量強，但也認為整場發表會沒提到自駕計程車最關鍵的營運模式很可惜。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在發表會上表示，Robotaxi（Cybercab）車內沒有方向盤、電門，更沒有煞車踏板，一切都經由AI自動駕駛，車內也配有多項液晶螢幕投影設備，科技感十足。馬斯克稱Robotaxi預計在2026年開始大量生產，另外發表會上還介紹了最大容量可載20人的自駕巴士Robovan，以及動作更加靈活的新一代Optimus機器人。對於這場話題十足的特斯拉發表會，陸行之今日在臉書發文表示，馬斯克繼續創造未來，雖然產品要幾年之後才會推出，但陸行之肯定特斯拉的創新畫大餅能量已經比手機多年沒啥變化的蘋果強太多了。陸行之也分享自己的幾項觀察，認為Robotaxi（Cybercab）若能將訂價真的壓在3萬美元以下，如期於2027年以前推出、並擁有四人座版本，那肯定會打到特斯拉現行的model 3車款。另外，沒提到自駕計程車的營運模式很可惜。至於20人座自駕Robovan，陸行之認為離量產還很遠，市場定位也不是很清楚，目前看感覺是要取代公車及校車。至於馬斯克豪語自駕計程車推出後，車子每週可自動在路上跑50-100小時，「會讓很多停車場改成公園」。陸行之則持保留態度，質疑「馬路能容納這麼多Robocab嗎？堵車不會更嚴重嗎？還是更多人就乾脆不用買車了？」