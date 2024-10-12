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▲iPhone 16新機上市帶動換機潮，整體回收量大幅成長逾三成，本月回收量蘋果仍穩居冠軍寶座，市占率過半。（圖／記者李政龍攝）

▲傑昇通信公布2024年9月門市二手機回收量占比排行。（圖／官方提供）

▲9月份傑昇通信門市手機增值回收排行榜，三星最新旗艦機一口氣飆漲超過9000元。（圖／官方提供）

蘋果iPhone 16系列上月開賣，手機回收市場也出現了變化，連鎖通訊行傑昇通信公布9月份二手機回收增值排行，三星Galaxy Z Fold6（12GB/256GB）摺疊機不跌反漲，回收增值超過9千，達到2萬8740元，而從回收占比排行顯示，因iPhone 16新機上市明顯帶動換機潮，整體回收量大幅成長逾三成，本月回收量蘋果仍穩居冠軍寶座，市占率高達52.6%，傑昇通信指出，由於新機上市，舊機換新機的需求增加，也帶動二手機回收價格的上漲，本月二手機回收增值排行中，三星的回收機型舊霸榜8席，包含摺疊機及A系列舊機，保值性超乎想像。今年暑假上市的Galaxy Z Fold6及Z Flip6，各型號佔前五名，平均都有超過四成的漲幅，回收價一路飆升至9,580元，此外，上月殘值不到千元的Galaxy A51（6GB/128GB），本月突然有將近一倍的補漲，漲幅驚人，本月有1,260元的回收價，反映出中低階手機在二手市場的潛力。此外，iPhone 16新機上市明顯帶動換機潮，整體回收量大幅成長逾三成，進一步觀察本月回收量最多的前五大品牌中，蘋果仍穩居冠軍寶座，市占率高達52.6%，三星以19.6%緊追在後，表現不俗的OPPO也有8.7%的市占率。傑昇通信表示，iPhone 16新機問世，使得二手機回收市場熱度持續升溫，九月二手機回收總量比上月成長34%，有顯著提升。此外，傑昇通信觀察，iPhone用戶持有手機的時間相對安卓用戶長，因此當舊iPhone退役後，大部分用戶會將舊機拿來折抵，品牌回收率明顯較上月成長1.5倍；而回收率高的前三名依然是iPhone 12（128GB）、iPhone 11（128GB），以及重回第三名的iPhone 13（128GB），回收價格上看8千最保值。傑昇通信分析，9月份換機熱潮持續延燒，不僅iPhone回收量增加，三星也以19.6%的回收量占比，成為非蘋陣營龍頭，且回收數量最多的單機仍以熱銷的中階A系列為主；而本月vivo以4.1%的回收量占比反超華碩表現亮眼，不過雖然V系列的回收量超前，但回收價格卻不如華碩Zenfone系列及ROG Phone來得高，顯示品牌形象與產品定位對回收價格也有影響。