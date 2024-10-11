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▲中華職棒季後挑戰賽將於12日於台北大巨蛋正式開打，由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅和樂天桃猿交手，勝隊將在台灣大賽與中信兄弟爭奪今年的冠軍榮耀。（圖／統一獅隊提供）

獎項



選手



球隊



成績



防禦率王



古林睿煬



統一7-ELEVEn獅



防禦率1.66



勝投王



勝騎士



統一7-ELEVEn獅



14勝



救援王



陳柏豪



樂天桃猿



29次救援成功（註: 與中信兄弟吳俊偉並列，陳柏豪因防禦率較低，排名第一。）



奪三振王



勝騎士



統一7-ELEVEn獅



167次奪三振



中繼王



王志煊



樂天桃猿



31次中繼成功



打擊王



林立



樂天桃猿



打擊率0.353



安打王



邱智呈



統一7-ELEVEn獅



145支安打



全壘打王



魔鷹



台鋼雄鷹



30支全壘打



打點王



魔鷹



台鋼雄鷹



99打點



盜壘王



陳晨威



樂天桃猿



30次盜壘





中華職棒35年例行賽正式落幕，年度個人獎項全數出爐，選手為個人榮譽拚戰到最後一刻，堅持到底的精神令人動容，恭喜所有選手完成一整年的賽季，獲獎選手的輝煌成績也值得嘉許。投手部分，統一7-ELEVEn獅本土投手古林睿煬本季21場先發出賽，總計125局，失掉25分23責失分，防禦率1.66，優異的成績奪得防禦率王；；王志煊是今年樂天陣中倚賴的中繼投手，今年出賽數來到58場，拿下31次中繼成功，獲得中繼王殊榮。打擊部分，樂天桃猿林立本季86場出賽，總計337打數、119支安打，打擊率0.353排名第一，拿下生涯第三座打擊王；陳晨威擁有壘間破壞力，腳程是他的優勢，今年以30次盜壘成功，完成盜壘王三連霸。；台鋼雄鷹洋砲魔鷹打擊成績讓人印象深刻，尤其長程火力給予球隊很大的支援，432個打數敲出30支全壘打，貢獻99分打點，囊括全壘打王和打點王兩座獎項。中華職棒35年例行賽落幕，接下來將進行季後挑戰賽和台灣大賽，首先由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅和樂天桃猿交手，勝隊將在台灣大賽與中信兄弟爭奪今年的冠軍榮耀，歡迎球迷朋友踴躍進場為喜愛的球隊加油，和我們一起揭曉中華職棒35年的總冠軍！