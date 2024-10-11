中華職棒35年例行賽正式落幕，年度個人獎項全數出爐，選手為個人榮譽拚戰到最後一刻，堅持到底的精神令人動容，恭喜所有選手完成一整年的賽季，獲獎選手的輝煌成績也值得嘉許。本次個人獎項由統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿及台鋼雄鷹包辦，勝騎士及魔鷹是唯二拿下雙獎項的選手，前者拿下防禦率王、三振王，而魔鷹則是打點王及全壘打王。
勝騎士雙冠王 陳柏豪仍奪救援王
投手部分，統一7-ELEVEn獅本土投手古林睿煬本季21場先發出賽，總計125局，失掉25分23責失分，防禦率1.66，優異的成績奪得防禦率王；洋投勝騎士表現亮眼成為雙冠王，本季26場先發出賽，戰績14勝5敗，送出167次三振，包辦勝投王和三振王獎項。
今年轉隊至樂天桃猿的陳柏豪成績大躍進，是樂天桃猿當家守護神，在救援榜上與中信兄弟吳俊偉上演「前兄弟」隊決，兩人皆為29次救援成功，不過陳柏豪因防禦率較低，因此奪得救援王；王志煊是今年樂天陣中倚賴的中繼投手，今年出賽數來到58場，拿下31次中繼成功，獲得中繼王殊榮。
樂天打者獎項多 小黑搶下安打王
打擊部分，樂天桃猿林立本季86場出賽，總計337打數、119支安打，打擊率0.353排名第一，拿下生涯第三座打擊王；陳晨威擁有壘間破壞力，腳程是他的優勢，今年以30次盜壘成功，完成盜壘王三連霸。
統一7-ELEVEn獅邱智呈與樂天桃猿陳晨威競爭安打王，直到例行賽最後一場才確定成績， 以145支安打奪得生涯首座安打王，也是首次獲得個人獎項；台鋼雄鷹洋砲魔鷹打擊成績讓人印象深刻，尤其長程火力給予球隊很大的支援，432個打數敲出30支全壘打，貢獻99分打點，囊括全壘打王和打點王兩座獎項。
中華職棒35年例行賽落幕，接下來將進行季後挑戰賽和台灣大賽，首先由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅和樂天桃猿交手，勝隊將在台灣大賽與中信兄弟爭奪今年的冠軍榮耀，歡迎球迷朋友踴躍進場為喜愛的球隊加油，和我們一起揭曉中華職棒35年的總冠軍！
中華職棒35年一軍個人獎項得主
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投手部分，統一7-ELEVEn獅本土投手古林睿煬本季21場先發出賽，總計125局，失掉25分23責失分，防禦率1.66，優異的成績奪得防禦率王；洋投勝騎士表現亮眼成為雙冠王，本季26場先發出賽，戰績14勝5敗，送出167次三振，包辦勝投王和三振王獎項。
今年轉隊至樂天桃猿的陳柏豪成績大躍進，是樂天桃猿當家守護神，在救援榜上與中信兄弟吳俊偉上演「前兄弟」隊決，兩人皆為29次救援成功，不過陳柏豪因防禦率較低，因此奪得救援王；王志煊是今年樂天陣中倚賴的中繼投手，今年出賽數來到58場，拿下31次中繼成功，獲得中繼王殊榮。
樂天打者獎項多 小黑搶下安打王
打擊部分，樂天桃猿林立本季86場出賽，總計337打數、119支安打，打擊率0.353排名第一，拿下生涯第三座打擊王；陳晨威擁有壘間破壞力，腳程是他的優勢，今年以30次盜壘成功，完成盜壘王三連霸。
統一7-ELEVEn獅邱智呈與樂天桃猿陳晨威競爭安打王，直到例行賽最後一場才確定成績， 以145支安打奪得生涯首座安打王，也是首次獲得個人獎項；台鋼雄鷹洋砲魔鷹打擊成績讓人印象深刻，尤其長程火力給予球隊很大的支援，432個打數敲出30支全壘打，貢獻99分打點，囊括全壘打王和打點王兩座獎項。
中華職棒35年例行賽落幕，接下來將進行季後挑戰賽和台灣大賽，首先由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅和樂天桃猿交手，勝隊將在台灣大賽與中信兄弟爭奪今年的冠軍榮耀，歡迎球迷朋友踴躍進場為喜愛的球隊加油，和我們一起揭曉中華職棒35年的總冠軍！
中華職棒35年一軍個人獎項得主
| 獎項
| 選手
| 球隊
| 成績
| 防禦率王
| 古林睿煬
| 統一7-ELEVEn獅
| 防禦率1.66
| 勝投王
| 勝騎士
| 統一7-ELEVEn獅
| 14勝
| 救援王
| 陳柏豪
| 樂天桃猿
| 29次救援成功（註: 與中信兄弟吳俊偉並列，陳柏豪因防禦率較低，排名第一。）
| 奪三振王
| 勝騎士
| 統一7-ELEVEn獅
| 167次奪三振
| 中繼王
| 王志煊
| 樂天桃猿
| 31次中繼成功
| 打擊王
| 林立
| 樂天桃猿
| 打擊率0.353
| 安打王
| 邱智呈
| 統一7-ELEVEn獅
| 145支安打
| 全壘打王
| 魔鷹
| 台鋼雄鷹
| 30支全壘打
| 打點王
| 魔鷹
| 台鋼雄鷹
| 99打點
| 盜壘王
| 陳晨威
| 樂天桃猿
| 30次盜壘