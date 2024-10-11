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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）富士康鄭州廠4名台幹被當地公安指控「非公收賄」後帶走，滯陸9個多月迄今未能返台。中國大陸國台辦今天晚間證實此事，表示目前案件正在偵辦中，有關部門嚴格依法辦案，依法保障其合法權益。據媒體報導，富士康鄭州廠4名台幹於今年1月起陸續被當地公安逮捕，被指控「非公收賄」罪名，其中2人又被指控隨意挪用資金；不過公司沒有任何損失，也沒有資金被挪用問題，也沒有向當地公安報案的紀錄。陸委會9日表示，這起案件不排除是出於少數公安腐敗濫權，已經嚴重傷害企業信心，呼籲對岸有關單位盡速調查處置。中國大陸國台辦今天以發言人朱鳳蓮的名義回應，據了解，當事人涉嫌非國家工作人員收賄罪、挪用資金罪等犯罪行為，被有關部門依法調查，目前案件正在偵辦中。朱鳳蓮表示，有關部門嚴格依法辦案，依法保障其合法權益。（編輯：陳鎧妤）1131011