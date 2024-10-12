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（中央社柏林11日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天訪問德國柏林時指出，希望與俄羅斯戰爭明年結束，同時他也請求持續提供軍事支援。法新社報導，澤倫斯基穿著軍裝與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面，他感謝德國支持並稱「對我們而言，非常重要的是明年援助不會減少」。他表示將向蕭茲提出贏得戰爭的計畫，希望俄烏戰爭「不會晚於明年，2025年」結束。澤倫斯基說：「烏克蘭比世界上任何一人更想要公平迅速地結束這場戰爭。」「這場戰爭正摧毀我們國家，奪走我們人民生命。」蕭茲矢言德國和歐盟夥伴今年將供應更多防禦軍備，德國明年軍援烏克蘭將超過40億歐元，「我們不會放鬆對烏克蘭的支持」。蕭茲說，他與澤倫斯基一致認為，有必要召開包括俄羅斯在內的和平會議，但和平「只能在國際法的基礎上實現」。澤倫斯基之後會晤德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）並結束這次訪問行程。（譯者：徐睿承）1131012