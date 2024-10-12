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美國航空巨頭波音公司（Boeing），近來面臨生產的飛機事故頻傳、數萬人大規模罷工夾擊，第3季虧損高達50億美元。集團執行長奧爾特貝格（Kelly Ortberg）當地時間週五向員工發信，聲稱必須保持與財政現況「匹配」的人手水平，將裁員10%、約1萬7000人，並延後777X型號飛機的首次交付。綜合《CNBC》、《路透社》等外媒報導，奧爾特貝格接掌波音才2個多月，原本的首要任務是在一連串飛安危機後，恢復外界對波音的信任、讓業務回流，轉虧為盈，但上任沒多久就遭遇大規模罷工事件，無異於雪上加霜。標普全球評級公司本週稍早才警告，波音因9月中旬開始的罷工，每月損失超過10億美元，與工會的緊張關係也在不斷升溫。奧爾特貝格坦言，波音的業務處境艱難，強調公司面臨的挑戰之大，怎麼強調都不為過：「除了適應當前的環境之外，我們還必須做出結構性改變，以確保能夠保持競爭力，長期為客戶提供服務」，並透露此次裁員將在未來幾個月內進行。此外，奧爾特貝格又聲稱，由於罷工潮導致人手不足，原定明年交付777X型號的計畫必須延後1年，即2026年才能交付首架777X ，已經知會客戶。