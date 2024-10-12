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▲泫雅挽著爸爸的手進場，隨後又牽著龍俊亨走向舞台，現場布置相當浪漫。（圖／ion.the.way、hwimmm IG）

▲泫雅（左）婚禮趙權（右）也有到場祝賀，兩人是認識10多年的好友，親如兄妹。（圖／kwon_jo IG）

▲泫雅、龍俊亨在三清閣舉行充滿韓式氛圍的浪漫婚禮，場地加上餐飲、布置費，粗估要花1億韓元。（圖／翻攝新浪娛樂）

「南韓小野馬」泫雅昨（11）日與老公龍俊亨在首爾三清閣舉行浪漫婚禮，只見泫雅接上長捲髮，身穿白色短裙婚紗挽著爸爸的手進場，隨後和龍俊亨甜蜜互換婚戒，並透過麥克風大聲告白對方；泫雅承諾自己想成為「像朋友一樣的妻子」，希望兩人在一起的日子不用再害怕每天睜開眼的時刻，可以幸福生活下去，浪漫誓言讓泫雅15年的經紀人也當場聽哭。泫雅和龍俊亨在今年1月才公開認愛，7月就大方公布婚訊，曝光一系列甜蜜婚紗照，定於10月11日舉行浪漫婚禮。昨日兩人的婚禮雖然只宴請親友沒有向媒體公開，但仍有不少現場畫面流出，只見泫雅甜蜜跟龍俊亨告白：「不論老公有什麼興趣，我想成為可以陪著他，像朋友一樣的妻子」、「我們不會再害怕每天睜開眼，會有趣又幸福地生活下去」。隨後夫妻倆在眾人的見證下交換婚戒，泫雅的浪漫誓言也讓跟隨她工作多年的經紀人聽後當場落淚，希望小倆口可以一直這樣幸福下去。受邀到現場的藝人洪錫天也發文讚嘆泫雅、龍俊亨：「很適合秋天舉行婚禮的一對戀人。」男星趙權則曬出和泫雅的合照，笑說兩人當初在公司見面時，他才念國中，泫雅也只有12歲，已經相識很久了，因此他也祝福泫雅新婚愉快。而泫雅的婚禮現場布置走的是白色簡約風，兩人也沒有安排祝歌或是親友致詞等環節，一切形式從簡，但據了解，這場世紀婚禮的場地費可不便宜；他們在三清閣的「一龢堂」舉行婚宴，該場地一次只能容納150至200名賓客，包場一天費用從2400萬韓元起跳（約台幣62萬元），加上賓客餐費、場地布置費等等，粗估要1億韓元（約台幣238萬元）。