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今（12）日為國慶日假期週六，昨（11）日全日交通量為 106.5百萬車公里，為平日年平均 1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為平日年平均1.2倍，高公局預估，今日上午國1南向楊梅-頭份等5路段可能壅塞，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發。高公局指出，昨日下午國道主要壅塞路段為國1南向東湖至圓山、桃園至中壢、仁德系統至岡山、北向汐止系統至五堵、高架南向汐止端至環北及國3南向木柵休息站至中和、北向高原至鶯歌系統，於19時逐漸紓解，其餘國道路段大致正常，預估今日交通量為110百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截至8時，交通量為14.5百萬車公里，今日相關疏導措施包括：開放路肩、替代道路及匝道儀控。高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰及國5南向南港系統-頭城；建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。