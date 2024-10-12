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（中央社記者鍾佑貞華盛頓11日專電）美國共和黨總統候選人川普閃過兩次刺殺，又有伊朗暗殺威脅罩頂，開始搭不同飛機及住不同飯店，競選團隊要求維安升級出動軍機。美國總統拜登今天表示，應該滿足這些需求，「只要他不要求出動F-15戰機就好」。美國將於11月5日舉行總統大選，川普將在最後幾週於全美穿梭衝刺。美國有線電視新聞網（CNN）今天引述3名知情人士報導，川普團隊希望川普能搭乘配備防禦系統的軍機，以因應地對空飛彈威脅。拜登今天回應相關提問時表示，這些要求應該獲得滿足。「我已經告訴相關部門為他提供所需的一切…就像他還是總統那樣。如果符合這個範疇，那就沒問題」。「只要他不要求出動F-15戰機就好」。兩名知情人士告訴CNN，約兩週前，川普競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）與拜登幕僚長齊安茲（Jeff Zients）通話時提了增援維安。根據CNN所檢視的一封電子郵件，威爾斯9月30日向特勤局代理局長羅威（Ronald Rowe）提出正式要求。消息人士稱，齊安茲立即讓威爾斯與國土安全部及特勤局的領導層聯繫，「這樣她就可以直接接觸」。齊安茲明確表示，拜登已指示特勤局為川普提供最高級別的保護。川普競選團隊的要求還包括使用其他軍事設備，例如具有熱成像監控功能的無人機，以及在幾個關鍵搖擺州增加防彈玻璃儲備，供川普戶外造勢使用。川普團隊還要求為當地執法官員提供更多經費，以加強川普的安全保障，也要特勤局總部提供額外的行政支援。一名聯邦執法官員稱，特勤局目前正在處理川普團隊的需求，這些需求將先提交國土安全部，然後再提交國防部以及任何其他需要參與的單位。消息人士透露，隨著大選逼近，川普本人已經開始改變自己的行程，搭乘不同的飛機前往全國各地參加活動，及住在與往常不同的飯店。消息人士稱，川普的維安團隊之所以做這些改變，是因為在兩次暗殺未遂事件以及過去若干需求遭拒後，對特勤局失去信心。川普的團隊表示，問題出在特勤局總部，而非負責保護川普的個人維安團隊，後者自川普卸任以來一直為川普效命。特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）今天發布聲明表示，川普受到最高級別的保護，特勤局將保持警惕，並根據需要持續調整及強化維安。古利耶米說，特勤局已經對川普的住處施加飛行限制，川普受到最高級別的科技維安設施保護，包括無人機及反無人機監視系統等。不過，考量到美國憲法對境內軍事行動的限制，如果要求一些額外的維安資源，可能會有法律問題。CNN指出，川普7月遭槍擊以來，特勤局採取了額外的預防措施，經常與反突擊小組一起行動。先前被分配擔任辦公室工作或其他職位的特勤局人員也開始輪值保護川普。（編輯：唐佩君）1131012