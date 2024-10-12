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台灣文壇巨擘、現代詩啟發者瘂弦臉書粉專今（12）日清晨發文，表示瘂弦已安然自如的，於溫哥華時間11日早晨回到神的家中，享耆壽92歲。瘂弦貼文節錄了1954年〈我是一勺靜美的小花朵〉，他第1首發表的詩作：於是，我閉著眼，把一切交給命運，又悄悄的墜落，墜落，我是一勺靜美的小花朵。終於，我落在一個女神所乘的貝殼上。她是一座靜靜的白色的塑像，但她卻在海波上蕩漾！我開始靜下來。在她足趾間薄薄的泥土裡把纖細的鬚根生長，我也不凋落，也不結果，我是一勺靜美的小花朵。瘂弦本名王慶麟，在1960年代崛起，是台灣現代詩歌中文寫作者，與張默和洛夫創立創世紀詩社，發行《創世紀》詩刊，人稱詩壇「鐵三角」。