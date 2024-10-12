台灣文壇巨擘、現代詩啟發者瘂弦臉書粉專今（12）日清晨發文，表示瘂弦已安然自如的，於溫哥華時間11日早晨回到神的家中，享耆壽92歲。

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瘂弦貼文節錄了1954年〈我是一勺靜美的小花朵〉，他第1首發表的詩作：

　於是，我閉著眼，把一切交給命運，
　又悄悄的墜落，墜落，
　我是一勺靜美的小花朵。
　終於，我落在一個女神所乘的貝殼上。
　她是一座靜靜的白色的塑像，
　但她卻在海波上蕩漾！
　我開始靜下來。
　在她足趾間薄薄的泥土裡把纖細的鬚根生長，
　我也不凋落，也不結果，
　我是一勺靜美的小花朵。

瘂弦本名王慶麟，在1960年代崛起，是台灣現代詩歌中文寫作者，與張默和洛夫創立創世紀詩社，發行《創世紀》詩刊，人稱詩壇「鐵三角」。



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