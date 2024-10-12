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總預算案卡關，立法院長韓國瑜受行政院長卓榮泰「協調請託」，11日邀請卓榮泰與朝野立院黨團幹部餐敘，但吃了近2小時，僵局仍未化解。不過民進黨立委吳思瑤在臉書曝光餐會現場氣氛，直呼「朝野僵局已經破冰！」吳思瑤11日在臉書發文，曬出和解飯的大合照，她表示，民進黨團非常重視這個邀約，不只提早到場等候，民進黨團總召柯建銘更是這週膝蓋手術後首度公開露面，忍著病痛仍堅持到場參與見證這歷史性的時刻。吳思瑤透露餐會氣氛，「餐會中氣氛融洽，各黨收起劍拔弩張輕鬆對話。卓院長溫暖真摯，韓院長妙語如珠，柯總召更是論古說今、談笑風生。」餐會中她發言提及，朝野應當正視「解決爭議也必須是在憲政體制下，尋求合憲合法的解決」；政黨會輪替，朝野會換位，憲政機關之間權力分立的原則都該運行不悖，這是「不論誰執政」都應服膺的憲政精神。國家利益高於政黨利益，只要對話就能前進。吳思瑤說，透過交換意見，她認為和解飯有兩大進展，一、各黨皆有共識總預算案困局要儘速化解，不是繼續拒審、不處理；二、韓國瑜承諾將儘速召集朝野協商，回歸正式協商程序，她說，民進黨團早於920預算被阻之際隨即發函韓院長召集協商，但遲未進行，「畢竟和解飯不是朝野協商的場域，須全程直播、有議事人員及文書作業，今天的餐敘是為了下一次的協商預作準備。」吳思瑤最後說，「美食如詩，食前觀察、吃中思想、品後體味。政治更是折衝的藝術，食緊挵破碗，欲速則不達。從餐桌到協商桌，期待朝野齊心，從容解僵局，智慧得圓滿。」她也直言「和解飯破局了嗎？恰恰相反，朝野僵局已經破冰！」