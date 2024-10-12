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▲張友驊過去曾和邱毅（如圖）一起爆料陳水扁弊案，被封「揭弊雙雄」。（圖／資料照）

▲九孔過去曾在反串節目上模仿「張友華」，笑果佳頗獲關注。（圖／翻攝自臉書）

▲張友驊因學識豐富、口條佳，是政論節目常見的政治名嘴，也因此收入甚豐。（圖／資料照）

69為資深名嘴張友驊3日晚間和妻子在台北吳興街住處附近散步，不幸跌倒摔傷頭部，不幸於昨（11）日過世，享壽69歲。畢業於中國文化大學的張友驊，曾多次受邀上政論節目針砭時事，也因為和前立委邱毅一起揭露陳水扁弊案，被封為「揭弊雙雄」。學識豐富、口條佳的他還有「爆料天王」稱號，最有名的金句為「這件事全世界只有三個人知道」，當時還曾被藝人九孔在節目《全民亂講之全民大悶鍋》模仿，一度掀起熱潮。政治名嘴張友驊颱風夜散步跌倒於昨日過世，許多愛看政論節目的觀眾也紛紛感到相當難過，其實張友驊畢業於中國文化大學史學系，早年曾擔任自立報系經濟研究室兼軍事記者、《首都早報》軍事記者，也曾在陳水扁競選台北市議員時擔任助選員。後在節目中爆料陳水扁的司法爭議，從挺扁轉為倒扁，和邱毅一起揭露相關弊案，讓他獲得「揭弊雙雄、爆料天王」的封號。張友驊從事政治評論員多年，口頭禪是：「我知道的事情很多，但是我不能說」，更有一段金句為人所知，完整全文為：「這件事全世界只有三個人知道，一個是當事人，一個是我，另一個是誰？很抱歉，我不能說。 」當年政治反串娛樂節目《全民亂講之全民大悶鍋》爆紅時，藝人九孔也曾在節目上模仿「張友華」，帶動一股熱潮。張友驊過去也曾主持過中天新聞節目《新聞龍捲風》，他在主持期間曾連續1個月報導洪仲丘冤案，讓收視率節節攀升，當時媒體曾爆料，張友驊因此被旺中集團加薪，更因月接50場通告，進帳25萬元，是名嘴界收入前幾名的頭號人物。近年張友驊通告量銳減，他轉而開設自己的YouTube頻道，持續針對時事做深入剖析，頻道有3萬多人訂閱。