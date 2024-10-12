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▲賀錦麗2021年時也曾登上同樣的雜誌封面，但當時的裝扮引發不少爭議與批評。（圖／翻攝自Vogue）

2024美國總統大選只剩不到1個月，美國現任副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），11日登上知名時尚雜誌《Vogue》封面，並被稱為「我們時代的候選人」（candidate for our times）。根據《CNN》報導，這次是繼2021年後，賀錦麗第2次登上《Vogue》雜誌封面。照片由美國知名攝影師萊柏維茲（Annie Leibovitz）掌鏡，59歲的賀錦麗則穿著巧克力色調的外套、絲質襯衫，坐在一把扶手椅上，該雜誌宣稱，捕捉到了賀錦麗真實、平易近人的一面。報導提到，賀錦麗2021年初次為《Vogue》亮相的照片，曾因身著牛仔褲、腳穿運動鞋而引發爭議，當時有不少民眾批評，該封面照片不僅無法反映賀錦麗傑出的政壇成就、給予她應有的尊重，還質疑《Vogue》是否刻意將賀錦麗的膚色修得更淺。至於這次的新照片，雖然也有批評聲音出現，但相較之下已正式許多，《華盛頓郵報》甚至挖苦說，《Vogue》這次總算是選對照片了。身為美國史上第1位女性、非裔和南亞裔的副總統，也可能會是首位具備如此背景的總統，即使是像幫雜誌拍封面這種事，都有可能牽涉到政治爭議。