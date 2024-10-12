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▲本月9日，林姓女房仲參加員工旅遊，友人張女酒後要開車，林女趴在引擎蓋上阻止，未料張女卻加速駛離，造成林女被甩飛後傷重不治。（圖／翻攝畫面）

本月9日，桃園36歲林姓女房仲，與同事到宜蘭參加員工旅遊，當時張女酒後要開車，林女急忙阻止其酒駕，甚至趴在引擎蓋上，未料張女卻加速駛離，造成林女被甩飛後傷重不治。張女被警方依法送辦，檢方複訊後，認為張女有殺人犯意，依殺人罪嫌向宜蘭地院聲請羈押獲准。據了解，林女於9日參加員工旅遊，一行人到宜蘭礁溪入住民宿，當天晚間眾人飲酒後，張女開車要外出買酒，遭林女勸阻，雙方進而發生爭吵。林女之後趴在引擎蓋上，阻止張女酒駕，但張女卻加速駕車離去，林女於轉彎處被甩飛，身體多處擦挫傷，當場失去生命跡象，送醫不治。張女事後坦承酒駕，檢方相驗林女遺體，發現其頭部及肢體有多處撕裂傷，張女的酒測值每公升0.68毫克，被警方依公共危險致死罪送辦，檢方複訊後，認為張女有不確定殺人之故意，聲押獲准。