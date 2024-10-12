編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到一家連鎖炸豬排店「京厚屋」，每人只要258元起就能吃到炸豬排，以及自助餐檯上的小菜、關東煮、白飯、湯品、飲料、冰淇淋或霜淇淋，全部都可無限量取用吃到飽；就算不點豬排，只要168元，就能享自助吧吃到飽。
近日IG上頭年輕人紛紛打卡推薦「京厚屋」，強調258元起就能吃到炸豬排，還享有自助吧吃到飽，經營模式、定位與價位，與福勝亭很相像。原來這家「京厚屋」隸屬於京川餐飲集團旗下，集團內還有「京川鍋物」、「炙肉高手」蒙古烤肉等品牌，從台中發跡，品牌標榜花上百元以上，就能飽餐一頓，因此年輕人是主要客群。而「京厚屋」的分店，則遍布在台中、高雄、屏東。
《NOWnews》記者來到高雄夢時代店，點了菜單中價位最低的258元厚切豬排，之後就可以先享用自助吧的餐點，首先看到提供的小菜有4款，包含牛蒡絲、百香果青木瓜等，另有高麗菜絲；而飲料更是一次供應10種，5款氣泡飲加上紅茶、柳橙汁、烏梅汁與乳酸飲料，一旁更有雞湯、白飯、冰淇淋與兩款關東煮，通通都可無限量取用吃到飽。
以關東煮來說，是選用現成火鍋料來烹煮，原味湯底之外還有麻辣口味，裡頭還包含麻辣鍋常吃到的鴨血，湯底微辣中又有股甜味，重口味的作法，難怪受到年輕人喜愛。
至於主角「厚切炸豬排」，雖強調「厚切」，但是與坊間日式炸豬排常見的厚度也可能僅厚了一點點，相差不大，炸到外皮相當酥鬆、內層Q實而非柔嫩，有一、兩塊的嚼感略柴，但那並非是師傅炸過頭，而是豬肉選用部位本就沒有其他較貴日系品牌那樣可以如此講究，不過這豬排吃起來絲毫無豬腥味，是相當難得的優點。
另外，「京厚屋」其實有設定每人最低消費，即168元，就可以享用自助吧台所有食物、飲品，等於最低168元就可享有吃到飽，相當實惠。
📍店家資訊：
京厚屋高雄夢時代店
地址：高雄市前鎮區中華五路789號7f
電話： 07-823-2616
營業時間：週一～五11:00~22:00週六、日10:30~22:30
公休：無
🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。
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《NOWnews》記者來到高雄夢時代店，點了菜單中價位最低的258元厚切豬排，之後就可以先享用自助吧的餐點，首先看到提供的小菜有4款，包含牛蒡絲、百香果青木瓜等，另有高麗菜絲；而飲料更是一次供應10種，5款氣泡飲加上紅茶、柳橙汁、烏梅汁與乳酸飲料，一旁更有雞湯、白飯、冰淇淋與兩款關東煮，通通都可無限量取用吃到飽。
以關東煮來說，是選用現成火鍋料來烹煮，原味湯底之外還有麻辣口味，裡頭還包含麻辣鍋常吃到的鴨血，湯底微辣中又有股甜味，重口味的作法，難怪受到年輕人喜愛。
至於主角「厚切炸豬排」，雖強調「厚切」，但是與坊間日式炸豬排常見的厚度也可能僅厚了一點點，相差不大，炸到外皮相當酥鬆、內層Q實而非柔嫩，有一、兩塊的嚼感略柴，但那並非是師傅炸過頭，而是豬肉選用部位本就沒有其他較貴日系品牌那樣可以如此講究，不過這豬排吃起來絲毫無豬腥味，是相當難得的優點。
另外，「京厚屋」其實有設定每人最低消費，即168元，就可以享用自助吧台所有食物、飲品，等於最低168元就可享有吃到飽，相當實惠。
📍店家資訊：
京厚屋高雄夢時代店
地址：高雄市前鎮區中華五路789號7f
電話： 07-823-2616
營業時間：週一～五11:00~22:00週六、日10:30~22:30
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