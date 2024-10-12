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▲近期受到年輕人喜愛的「京厚屋」，主打點用炸豬排，享關東煮、小菜、飲料、冰品等吃到飽，主角炸豬排的外皮相當酥鬆、內層Q實。（圖／記者葉盛耀攝）

▲小菜提供有四款，再加上高麗菜絲，可無限量取用。（圖／記者葉盛耀攝）

▲飲料則一次提供10種，氣泡飲加上紅茶等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲關東煮內的食材，以現成火鍋料居多，辣味湯底相當重口味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲雖然標榜是厚切炸豬排，但是厚度只比其他家炸豬排來得厚一點點，相差不大。（圖／記者葉盛耀攝）

近日IG上頭年輕人紛紛打卡推薦「京厚屋」，強調258元起就能吃到炸豬排，還享有自助吧吃到飽，經營模式、定位與價位，與福勝亭很相像。原來這家「京厚屋」隸屬於京川餐飲集團旗下，集團內還有「京川鍋物」、「炙肉高手」蒙古烤肉等品牌，從台中發跡，品牌標榜花上百元以上，就能飽餐一頓，因此年輕人是主要客群。而「京厚屋」的分店，則遍布在台中、高雄、屏東。《NOWnews》記者來到高雄夢時代店，點了菜單中價位最低的258元厚切豬排，之後就可以先享用自助吧的餐點，首先看到提供的小菜有4款，包含牛蒡絲、百香果青木瓜等，另有高麗菜絲；而飲料更是一次供應10種，5款氣泡飲加上紅茶、柳橙汁、烏梅汁與乳酸飲料，一旁更有雞湯、白飯、冰淇淋與兩款關東煮，通通都可無限量取用吃到飽。以關東煮來說，是選用現成火鍋料來烹煮，原味湯底之外還有麻辣口味，裡頭還包含麻辣鍋常吃到的鴨血，湯底微辣中又有股甜味，重口味的作法，難怪受到年輕人喜愛。至於主角「厚切炸豬排」，雖強調「厚切」，但是與坊間日式炸豬排常見的厚度也可能僅厚了一點點，相差不大，炸到外皮相當酥鬆、內層Q實而非柔嫩，有一、兩塊的嚼感略柴，但那並非是師傅炸過頭，而是豬肉選用部位本就沒有其他較貴日系品牌那樣可以如此講究，不過這豬排吃起來絲毫無豬腥味，是相當難得的優點。另外，「京厚屋」其實有設定每人最低消費，即168元，就可以享用自助吧台所有食物、飲品，等於最低168元就可享有吃到飽，相當實惠。京厚屋高雄夢時代店地址：高雄市前鎮區中華五路789號7f電話：07-823-2616營業時間：週一～五11:00~22:00週六、日10:30~22:30公休：無