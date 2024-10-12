55歲的蕭姓退休員警，在社群平台上暱稱「蕭湘公子」，今年4月間，傳出他疑似在派出所內對女警襲胸，本月11日，桃園地檢署偵結，依違反性騷擾防治法提起公訴。11日晚間，「蕭湘公子」於抖音發布影片，反控遭誣指襲胸，還回諷「遇到通靈的說我襲胸」。
據了解，該受害女警指控，3年前就曾遭蕭男襲胸，最後事情不了了之，未料今年4月間，蕭男跑來派出所拍攝影片，試圖對她襲胸3次，被在場員警抓住後，仍繼續企圖襲胸，讓她忍無可忍，決定在臉書發文公開此事。
本月11日，桃園地檢署偵結，起訴書中指出，蕭男今年4月12日凌晨，於桃園某派出所內持手機拍攝，但左手疑似朝女警襲胸，遭對方喝斥「不要碰我」，涉犯性騷擾防治法提起公訴。而11日晚間，蕭男也在抖音發布一段34秒的影片回應，反控女警攀誣他性騷，回嗆「今天沒遇到通靈的，也沒遇到某女警說我襲胸」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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本月11日，桃園地檢署偵結，起訴書中指出，蕭男今年4月12日凌晨，於桃園某派出所內持手機拍攝，但左手疑似朝女警襲胸，遭對方喝斥「不要碰我」，涉犯性騷擾防治法提起公訴。而11日晚間，蕭男也在抖音發布一段34秒的影片回應，反控女警攀誣他性騷，回嗆「今天沒遇到通靈的，也沒遇到某女警說我襲胸」。
@user5229626755612未遇到通靈男警及胡亂指稱我對其襲胸之女警 🤣🤣 桃園分局中路所 受理案件的這位年輕後輩 他成長了許多 其態度客氣 製作筆錄迅速 給予肯定
♬ 原聲 - 蕭湘瀚 (蕭湘公子) - 蕭湘瀚 (蕭湘公子)
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