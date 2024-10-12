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55歲的蕭姓退休員警，在社群平台上暱稱「蕭湘公子」，今年4月間，傳出他疑似在派出所內對女警襲胸，本月11日，桃園地檢署偵結，依違反性騷擾防治法提起公訴。11日晚間，「蕭湘公子」於抖音發布影片，反控遭誣指襲胸，還回諷「遇到通靈的說我襲胸」。據了解，該受害女警指控，3年前就曾遭蕭男襲胸，最後事情不了了之，未料今年4月間，蕭男跑來派出所拍攝影片，試圖對她襲胸3次，被在場員警抓住後，仍繼續企圖襲胸，讓她忍無可忍，決定在臉書發文公開此事。本月11日，桃園地檢署偵結，起訴書中指出，蕭男今年4月12日凌晨，於桃園某派出所內持手機拍攝，但左手疑似朝女警襲胸，遭對方喝斥「不要碰我」，涉犯性騷擾防治法提起公訴。而11日晚間，蕭男也在抖音發布一段34秒的影片回應，反控女警攀誣他性騷，回嗆「今天沒遇到通靈的，也沒遇到某女警說我襲胸」。