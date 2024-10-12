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▲許聖梅與張友驊夫婦私交密切，日前登上綜藝節目《危機女王》時，也曾分享過張友驊是個非常重義氣的人。（圖／許聖梅 臉書）

▲許聖梅也在臉書上寫下：「不能少了你。。友驊哥。。遍插茱萸少一人。。」除了兩人自拍外，還曬出與其他名嘴的大合照。（圖／許聖梅 臉書）

69歲的資深名嘴張友驊，本月3日與妻子外出時，不慎在吳興街摔倒，重創頭部也導致一度失去生命跡象，緊急送往台北醫學大學附設醫院救治，即使暫時恢復呼吸心跳，但依然處於昏迷。不過短短一週的時間最終回天乏術，於昨（11）日早上病逝，媒體人好友陳琴富也發文證實此事。與張友驊交情深厚的同行許聖梅，聽聞惡耗，也在社群平台曬出與張友驊的合照，發文悼念。聽聞好友張友驊離世，名嘴許聖梅也在昨日晚間哀痛寫下：「不能少了你。。友驊哥。。遍插茱萸少一人。。」表達對張友驊逝世的不捨，同時還在臉書上PO出不少兩人自拍照和與其他名嘴的大合照。許聖梅與張友驊夫婦私交密切，日前登上綜藝節目《危機女王》時，也曾分享過張友驊是個非常重義氣的人，去年年初許聖梅不慎摔傷導致骨折後，由於需要休養，無法演出先前答應的宮廟外景拍攝，於是她就找來張友驊來頂班救火，許聖梅還透露，當時撥打電話詢問對方意願時，張友驊只問了一句：「節目有趣嗎」就真的過來情義相挺，讓她大受感動。張友驊過世的消息曝光後，業界內外紛紛送上哀悼。除了老友陳琴富發文表示自己有去探望外，名嘴狄志為也發出黑白照，傷心寫下：「我會記得你爽朗的笑聲、一起上節目的點滴，還有你專屬的開場白『這件事全世界只有三個人知道！』」