MLB美國職棒季後賽國聯分區系列賽G5，洛杉磯道奇今（12）日回到主場迎戰聖地牙哥教士，這場攸關晉級與否的關鍵戰役，2隊都不約而同地派出日籍投手擔綱先發，教士推派經驗豐富的達比修有出戰，雖然他仍然繳出6.2局僅失2分的優質先發，無奈山本由伸表現更為出色，主投5局0失分，終場道奇就以2：0擊敗教士，闖進到國聯冠軍戰。而達比修賽後受訪時，則是展現出令人佩服的高度風度，並表示：「道奇今天願意相信山本，這真的讓我很感動。」
達比修有今日仍投得出色 無奈挨對手2轟
達比修有今日擔綱系列賽關鍵G5教士隊的先發重任，最終他主投6.2局雖然僅被敲出3支安打，但當中有2支為陽春砲，對於低比分的投手戰而言，可說是非常傷，而這2支全壘打也成為本場比賽勝負分水嶺，加上教士團隊打擊全場徹底熄火，終場道奇就以2：0勝出，也收下前進國聯冠軍戰的門票。
賽後達比修有受訪時坦言，「對於這樣的結果，我想這當然令人沮喪，我真的不覺得，球隊現在就要進入休賽季了。」
達比修給予後輩山本讚賞 稱道奇相信他自己很感動
達比修有隨後也給予後輩山本由伸的表現，給予高度讚賞，他說：「山本就是這樣在場上投球的，我確信道奇隊有很多事情要做，但他們最終選擇山本，並信任他，而且他也發揮出了相當積極的作用，這點真的讓我很感動，我真的很高興能夠看到他投得那麼好。」
而道奇日籍強打大谷翔平，今日面對達比修有則是3個打數沒有敲出安打，全場則是4打數全數掛蛋，並吞下3次三振。總計大谷生涯面對到達比修，對戰11個打數僅敲出1安，對戰打擊率僅0.091，可說是打得相當棘手。
賽後達比修有則是被問到，自己是如何成功限制住大谷的發揮，他表示：「我認為（大谷）有些事情比我更關心，所以這只是我的想法，我能夠做得很好，這就是好的方面。」他回憶到。
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達比修有今日擔綱系列賽關鍵G5教士隊的先發重任，最終他主投6.2局雖然僅被敲出3支安打，但當中有2支為陽春砲，對於低比分的投手戰而言，可說是非常傷，而這2支全壘打也成為本場比賽勝負分水嶺，加上教士團隊打擊全場徹底熄火，終場道奇就以2：0勝出，也收下前進國聯冠軍戰的門票。
賽後達比修有受訪時坦言，「對於這樣的結果，我想這當然令人沮喪，我真的不覺得，球隊現在就要進入休賽季了。」
達比修給予後輩山本讚賞 稱道奇相信他自己很感動
達比修有隨後也給予後輩山本由伸的表現，給予高度讚賞，他說：「山本就是這樣在場上投球的，我確信道奇隊有很多事情要做，但他們最終選擇山本，並信任他，而且他也發揮出了相當積極的作用，這點真的讓我很感動，我真的很高興能夠看到他投得那麼好。」
而道奇日籍強打大谷翔平，今日面對達比修有則是3個打數沒有敲出安打，全場則是4打數全數掛蛋，並吞下3次三振。總計大谷生涯面對到達比修，對戰11個打數僅敲出1安，對戰打擊率僅0.091，可說是打得相當棘手。
賽後達比修有則是被問到，自己是如何成功限制住大谷的發揮，他表示：「我認為（大谷）有些事情比我更關心，所以這只是我的想法，我能夠做得很好，這就是好的方面。」他回憶到。