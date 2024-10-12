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美國知名AI晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，近日接受晶片設計大廠安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），主持的Podcast節目訪談，過程中黃仁勳表示，比起面試，自己在徵才時，更注重的是背景調查，也會透過提出深度問題，進一步瞭解對方如何推理。綜合外媒報導，輝達的成功讓外界都十分好奇該公司的管理文化，而被問到如何招募「對的人」時，黃仁勳回應稱，他認為面試並不是判斷某人是否合適的最佳方式，他的方法是進行背景調查，畢竟人在面試時，可能都會盡力有良好表現，但過去是很難擺脫的。除此以外，他也喜歡透過提出深入問題，觀察對方如何思考並推理。至於企業文化，黃仁勳則表示，自己會花大量時間向員工說明公司的願景和策略，員工瞭解的越多，越有能力為公司做出正確的決策，輝達內部的透明度一向很高：「我認為我們是世界上『最小的』大公司之一」。黃仁勳也提到，他對輝達管理層適應不確定性的能力印象深刻，能在組織的不同層級中找到合適人才，而且輝達身為全端運算公司，工作範圍涉及打造繪圖處理器、中央處理器、晶片和交換器，還有晶片架構設計、開發軟體等等，這意味著員工彼此之間，既要合作也要分工，所以各組織不再被當作一個孤立單位，而是一個培養人才的平台。