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11日凌晨，新北市汐止區忠孝東路某超商，57歲的黃姓男子上半身赤裸進入店內，趁著26歲的黃姓女店員整理貨品時，搶走收銀機的零錢盒約上千元，黃姓女店員發現後追出，當街與黃男發生扭打，附近民眾見狀幫忙，並通知警方到場。據了解，當時黃男趁女店員整理貨架商品，搶走收銀機零錢約上千元，因動作太大引起女店員注意，黃女遂追跑出去攔阻、與黃男發生扭打，剛好附近有民眾見狀，立刻上前協助，順利將黃姓嫌犯壓制在地，警方獲報趕抵，將黃男帶回偵訊。黃男落網後坦承犯案，供稱因缺錢花用才會搶劫，訊後被依強盜罪嫌送辦。