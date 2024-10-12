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▲台中市長盧秀燕擁抱基隆市長謝國樑。（圖／記者李政龍攝，2024.10.12）

▲台中市長盧秀燕到基隆奠濟宮參拜。（圖／記者李政龍攝，2024.10.12）

▲台中市長盧秀燕現身基隆力挺謝國樑。（圖／記者李政龍攝，2024.10.12）

▲基隆市長謝國樑熱情和支持者合照。（圖／記者李政龍攝，2024.10.12）

▲台中市長盧秀燕現身基隆力挺謝國樑。（圖／記者李政龍攝，2024.10.12）

基隆市長謝國樑罷免投票案將於明（13）日登場。今天藍營大咖接連到基隆輔選，中午台中市長盧秀燕現身固樑，直言只有謝國樑繼續執政，基隆政治才能安定，如果要補選就會繼續亂，亂完四年基隆「去了了」。盧秀燕今天中午現身基隆，一到現場就和謝國樑相擁打氣，之後到基隆廟口夜市中的奠濟宮參拜。盧秀燕致詞時提及，自己在基隆長大，從小就在奠濟宮拜拜，這裡每個攤位她都吃過，更透露「今天還帶著鍋子來！」因為自己是基隆人，基隆是自己娘家，因此對基隆相當關心。盧秀燕提到，她剛剛參拜時，特別跟開漳聖王許願。第一，國泰民安，第二，希望開漳聖王保佑謝國樑明天通過考驗，繼續執政，讓基隆政治安定，才有好發展，基隆吵吵鬧鬧，政治就會不安定，如果要補選就會繼續亂，亂完四年基隆「去了了」。盧秀燕喊話市民，投下不同意罷免票，讓基隆繼續安定，謝國樑這次是為了基隆「顧傢伙（台語）」，有廣告是說，「顧健康也要顧傢伙」，謝國樑就是因為東岸商場案，產權要登記給基隆市府，基隆市政府就是基隆人代表，是公產，哪有人說出租給別人，連財產都要給別人？這沒有道理。盧致詞後，謝國樑更和盧秀燕重現「十指交扣」畫面，並且相擁。有媒體問及，為何盧秀燕今晚沒出席選前之夜？盧秀燕坦言，因為晚上台中將舉行「爵士音樂節」，適逢20週年是台中市大活動，她邀請外國使節前來，因此要趕回去參加開幕式，一日來回基隆、台中，不過，今天「燕子、禿子、漢子」都來了，只是大家不同時段來。