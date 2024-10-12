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▲「2024臺北國際牛肉麵節」登場，在鮮食組紅燒牛肉麵競賽中，冠軍由圖中的八方雲集，與老龐家傳牛肉麵、岩漿火鍋共三家並列冠軍。（圖／臺北市商業處提供）

▲梁社漢在澳門出生，曾任喜來登、君品和雲品五星飯店主廚，也分別於2019年及2016年榮獲「兩岸十大名廚」金牌獎。（圖／取自梁社漢排骨官網）

「2024臺北國際牛肉麵節」鮮食組紅燒競賽活動，冠軍由八方雲集「紅燒牛肉麵」、老龐家傳牛肉麵「老龐特製牛排骨」及岩漿火鍋「岩漿蔥燒牛肉麵」並列冠軍。八方雲集主廚梁社漢出面受訪時，不少民眾才驚覺，原來八方雲集鍋貼店與梁社漢排骨之間有關聯，忍不住驚呼：「這資訊震撼到我了！」「2024臺北國際牛肉麵節」10日至13日在圓山花博登場，本次主題為「牛味傳香20載 臺北好味RUN國際」，首日展開鮮食組紅燒競賽活動，最後冠軍由八方雲集「紅燒牛肉麵」與老龐家傳牛肉麵「老龐特製牛排骨」、岩漿火鍋「岩漿蔥燒牛肉麵」並列冠軍。八方雲集擊敗多家老店與另外兩家並列冠軍的原因，評審長李怡君透露：「我們真的是盲測，我真的不確定哪一碗是八方雲集的，但我猜測，八方雲集研發長梁社漢是香港人（出身於澳門），所以我想應該是煲湯技術本來就很不錯。」對此，一名網友見到八方雲集主廚出面受訪，發現對方名字叫梁社漢，忍不住驚喊：「是梁社漢（排骨）的梁社漢嗎？」貼文一出，不少人出面解答，「是，他們是八方雲集國際股份有限公司」、「妳真的沒覺得招牌看起來就是字不同嗎」、「有八方雲集的地方，附近就有一間梁社漢」。事實上，梁社漢在澳門出生，曾任喜來登、君品和雲品五星飯店主廚，他結婚後赴台當台灣女婿，在鑚研中華料理30餘年的過程中，發現台灣古早味排骨和雞腿便當，最便宜又好吃，是經濟美味的日常，「希望客人不用花很多錢，就能吃到好吃的食物。」梁社漢因此投入便當界，並被八方雲集餐飲集團邀請，以他為名創立「梁社漢排骨」連鎖店。2018年底於晴光商圈開設創始店，至今規模已擴展至全台，更在2016年及2019年榮獲「兩岸十大名廚」金牌獎。目前八方雲集餐飲集團旗下共有6大品牌，包含「八方雲集」、「梁社漢排骨」、「丹堤咖啡」、「芳珍蔬食」、香港「八方台式麵屋」及香港「百芳池上便當」等，前四間已成為台灣人日常熟悉的餐廳。