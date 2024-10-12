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近日，新竹一對年幼小姊弟，遭2名葉姓健身教練凌虐，其中，3歲弟弟被送醫時，院方發現其全身多處傷痕，且睪丸發黑，緊急通報相關單位，全案才因此曝光。檢警介入調查後，2名葉姓教練被收押，未料進一步追查，又發現一名鍾姓教練也涉案，將小姊弟帶到野外綑綁吊樹，甚至放狗咬小姊弟，造成小姊弟過度驚嚇精神崩潰，如今鍾男也遭收押禁見。回顧案情，本月6日，醫院接到3歲弟弟送院救治，其身上多處傷痕，且血流不止，整個人呈現昏厥，院方驚覺有異狀，脫衣仔細查看男童身體，院方驚見弟弟的睪丸發黑，腳背到背部有大片紅腫、瘀青，疑似遭抽打虐待，立即通報警方與社會處單位介入調查。據了解，3歲弟弟與6歲姊姊由媽媽扶養，近日，小姊弟被交由2名健身工作室的葉姓友人照顧，未料2名葉男卻涉嫌虐待，事件爆發後，檢警介入偵辦，2男遭羈押禁見。而檢警進一步追查，又查出一名鍾姓教練也涉案，他與2名葉男將小姊弟載到山區，將2童吊掛在樹上、放狗撕咬，導致小姊弟因過度驚嚇，出現精神崩潰狀態。2名葉男被落網後，均否認犯行，還辯稱是男童自己跌倒撞到，但相關單位深入追查，發現6歲姊姊身上也有多處傷痕，目前3男均被收押禁見，2童生母也列關係人身份接受調查。