69歲資深名嘴張友驊3日晚間和妻子在住處附近散步時，不慎跌倒摔傷頭部，於昨（11）日離開人世，讓外界相當不捨，身邊好友也紛紛發文哀悼。經常和他一起上節目針砭時事的資深媒體人呂文婉，也分享過去和張友驊聊天的過程，透露對方結婚35年都沒有生子，但被問到有幾個小孩時，張友驊卻透露自己有「1個寶貝」，原來那個寶貝就是他的太太，從言語之間可以感覺得到夫妻倆有多恩愛。
呂文婉在臉書透露，和張友驊已經認識快20年，不過翻開相簿才發現，2人只有唯一的一張合照，因為她上節目時不好意思叨擾別人，所以大多時候都是自拍，直到有天心血來潮，才拉著許多前輩一起大合照，「鏡頭前，友驊哥一慣聲如洪鐘、慷慨激昂…鏡頭外就是個友愛溫暖的兄長。」
呂文婉也透露，張友驊不時會關心她的日常生活以及小孩近況，先前對方就問她女兒的年紀，她透露孩子已經準備上大學了，張友驊忍不住感慨，「哇…時間過得真快，還記得小不隆冬一個，妳帶著她錄影，她坐在化妝間寫功課的樣子。」接著聊著聊著，呂文婉也順勢問起張友驊有幾個子女，對方回應「我跟妳一樣，就一個寶貝…全心全意把她照顧好就行了」，後來她才知道，沒有生小孩的張友驊，口中所說的寶貝是妻子。
張友驊為妻35年不生子 讚女方神似張鈞甯
事實上，張友驊和妻子結婚35年感情一直很甜蜜，不過2人始終沒有生小孩，張友驊過去上節目《單身行不行》就曾透露，老婆因為童年不幸福，所以沒有生小孩的打算，加上女方從事教職，每天都會碰到很多小朋友，也會覺得煩，所以最後他順從妻子的想法，決定成為「頂客族」。他上節目時也不時會稱讚妻子，透露老婆很像張鈞甯，「沒有那個樣子像，但是氣質像。」感覺得出夫妻倆感情有多好。
張友驊小檔案
生卒年：1954~2024（享壽69歲）
學歷：中國文化大學史學系
經歷：《新聞龍捲風》評論員
自立報系經濟研究室兼軍事記者
陳水扁競選台北市議員助選員
台灣解嚴後第一位被以叛亂罪判刑的媒體人
婚姻：已婚，無子女
知名揭弊：2004年揭發陳水扁司法案件
2013年爆料洪仲丘枉死內幕
名言金句：
- 這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉，我不能說。
- 不要臉的人，哪有名譽可言。
- 你不是我的對手，你也不是那個咖！陳水扁告我16次官司我都不怕了，我還怕你曹金生？你敢傳我，我就佩服你。
（備註：曹金生為洪仲丘案時最高軍事檢察長）
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呂文婉也透露，張友驊不時會關心她的日常生活以及小孩近況，先前對方就問她女兒的年紀，她透露孩子已經準備上大學了，張友驊忍不住感慨，「哇…時間過得真快，還記得小不隆冬一個，妳帶著她錄影，她坐在化妝間寫功課的樣子。」接著聊著聊著，呂文婉也順勢問起張友驊有幾個子女，對方回應「我跟妳一樣，就一個寶貝…全心全意把她照顧好就行了」，後來她才知道，沒有生小孩的張友驊，口中所說的寶貝是妻子。
張友驊為妻35年不生子 讚女方神似張鈞甯
事實上，張友驊和妻子結婚35年感情一直很甜蜜，不過2人始終沒有生小孩，張友驊過去上節目《單身行不行》就曾透露，老婆因為童年不幸福，所以沒有生小孩的打算，加上女方從事教職，每天都會碰到很多小朋友，也會覺得煩，所以最後他順從妻子的想法，決定成為「頂客族」。他上節目時也不時會稱讚妻子，透露老婆很像張鈞甯，「沒有那個樣子像，但是氣質像。」感覺得出夫妻倆感情有多好。
張友驊小檔案
生卒年：1954~2024（享壽69歲）
學歷：中國文化大學史學系
經歷：《新聞龍捲風》評論員
自立報系經濟研究室兼軍事記者
陳水扁競選台北市議員助選員
台灣解嚴後第一位被以叛亂罪判刑的媒體人
婚姻：已婚，無子女
知名揭弊：2004年揭發陳水扁司法案件
2013年爆料洪仲丘枉死內幕
名言金句：
- 這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉，我不能說。
- 不要臉的人，哪有名譽可言。
- 你不是我的對手，你也不是那個咖！陳水扁告我16次官司我都不怕了，我還怕你曹金生？你敢傳我，我就佩服你。
（備註：曹金生為洪仲丘案時最高軍事檢察長）