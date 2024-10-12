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▲張友驊先前上節目時曾讚老婆「神似張鈞甯」，也透露是為了妻子因此堅持不生子。（圖／陳琴富臉書）

▲張友驊小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

69歲資深名嘴張友驊3日晚間和妻子在住處附近散步時，不慎跌倒摔傷頭部，於昨（11）日離開人世，讓外界相當不捨，身邊好友也紛紛發文哀悼。經常和他一起上節目針砭時事的資深媒體人呂文婉，也分享過去和張友驊聊天的過程，透露對方結婚35年都沒有生子，但被問到有幾個小孩時，張友驊卻透露自己有「1個寶貝」，原來那個寶貝就是他的太太，從言語之間可以感覺得到夫妻倆有多恩愛。呂文婉在臉書透露，和張友驊已經認識快20年，不過翻開相簿才發現，2人只有唯一的一張合照，因為她上節目時不好意思叨擾別人，所以大多時候都是自拍，直到有天心血來潮，才拉著許多前輩一起大合照，「鏡頭前，友驊哥一慣聲如洪鐘、慷慨激昂…鏡頭外就是個友愛溫暖的兄長。」呂文婉也透露，張友驊不時會關心她的日常生活以及小孩近況，先前對方就問她女兒的年紀，她透露孩子已經準備上大學了，張友驊忍不住感慨，「哇…時間過得真快，還記得小不隆冬一個，妳帶著她錄影，她坐在化妝間寫功課的樣子。」接著聊著聊著，呂文婉也順勢問起張友驊有幾個子女，對方回應「我跟妳一樣，就一個寶貝…全心全意把她照顧好就行了」，後來她才知道，沒有生小孩的張友驊，口中所說的寶貝是妻子。事實上，張友驊和妻子結婚35年感情一直很甜蜜，不過2人始終沒有生小孩，張友驊過去上節目《單身行不行》就曾透露，老婆因為童年不幸福，所以沒有生小孩的打算，加上女方從事教職，每天都會碰到很多小朋友，也會覺得煩，所以最後他順從妻子的想法，決定成為「頂客族」。他上節目時也不時會稱讚妻子，透露老婆很像張鈞甯，「沒有那個樣子像，但是氣質像。」感覺得出夫妻倆感情有多好。生卒年：1954~2024（享壽69歲）學歷：中國文化大學史學系經歷：《新聞龍捲風》評論員自立報系經濟研究室兼軍事記者陳水扁競選台北市議員助選員台灣解嚴後第一位被以叛亂罪判刑的媒體人婚姻：已婚，無子女知名揭弊：2004年揭發陳水扁司法案件2013年爆料洪仲丘枉死內幕名言金句：- 這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉，我不能說。- 不要臉的人，哪有名譽可言。- 你不是我的對手，你也不是那個咖！陳水扁告我16次官司我都不怕了，我還怕你曹金生？你敢傳我，我就佩服你。（備註：曹金生為洪仲丘案時最高軍事檢察長）