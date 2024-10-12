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環境部今（12）日表示，已於8月21日預告修正飲用水水質標準，增訂飲用水全氟及多氟烷基物質（Per-and Polyfluoroalkyl Substances，PFAS）濃度限值及檢測管理規定，加速法制作業公告後，將迅即加強抽驗，並同步持續強化源頭管理及檢測調查等配套作為。環境部表示，本草案係參考國際規範、毒理參數、淨水技術、檢測方法、檢測成本、歷年國內研究及專家諮詢等訂定，與國際衛生組織（WHO）2022年所提出草案相較，本草案管理強度已較嚴格（PFOA+PFOS相差2~4倍）。環境部進一步指出，國際飲用水PFAS管理差異很大，有強制性標準或建議指引值，近期美國113年4月10日雖訂定相較嚴格之PFAS飲用水水質標準，但各國多尚在評估中，美國因長年生產製造PFAS污染相對嚴重，且美國執行上要求3年內完成監測，5年內超標者執行改善措施，以調查改善為重點。本草案規範明年起至116年7月1日前，自來水公司等供水單位應定期檢測及超標時提送管理計畫外，亦規範環保主管機關應執行抽驗；環境部也將針對高潛勢熱區（如水源受機場、掩埋場等影響者）列入優先對象。為防範持久性有機污染物（POPs）對環境造成危害，聯合國訂定「持久性有機污染物斯德哥爾摩公約」（簡稱公約）。我國雖非公約之締約方，但為彰顯我國POPs管制方向及積極作為，行政院於97年7月3日核定我國跨部會「持久性有機污染物斯德哥爾摩公約國家實施計畫」，做為國內各部會推動工作之具體依據，而PFAS即是公約列管POPs物質中之一類，相關部會皆已參照公約內容進行PFAS相關管理工作。為接軌歐美日等先進國家強化PFAS管理的做法，環境部結合相關部會，已於今年7月1日擬訂跨部會「全氟及多氟烷基物質管理行動計畫」（草案）報行政院，特別針對PFAS，延伸專章強化跨部會合作，就源頭管理、流布調查、接管國際及風險溝通等四大面向整合各部會資源，強化推動PFAS物質管理，各項工作已陸續推動。環境部為強化廢水中新興污染物管理，也於日前9月26日預告修正「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」部分條文草案，針對廢（污）水中新興關注項目全氟化物之科學園區/工業區及製程使用相關藥劑者（如科技產業、電鍍…等）規範應定期檢測全氟化物，如濃度達預警值者，應提出削減管理措施，強化排放減量管理；另該辦法也針對一定規模醫院，要求檢測及削減廢水中抗生素等藥物，以推動新興關注物質管理。環境部後續將納入相關單位意見檢視調整，儘速完成法制作業程序，預定年底公告，將隨即納入例行常規檢測加強抽驗，以確保飲用水安全及強化源頭管制，並持續掌握國際趨勢，滾動檢討加嚴管制。