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▲獅子會300E-2分區主席吳松英贈慰問金，由機步333少將旅長馮少毅代表受贈。（圖／鍾佳濱提供）

▲大同高中校長陳冠明捐贈鋼鋸，海軍陸戰隊新訓中心指揮官江錦文代表受贈。（圖／鍾佳濱提供）

▲屏東高中主任王玉輝捐贈鋼鋸，空軍第六聯隊上校馬健穎代表受贈。（圖／鍾佳濱提供）

山陀兒颱風重創南台灣，國軍第一時間投入救災，屏東縣立委鍾佳濱號召民間企業與團體，今（12）日於沖咖啡公民會館舉辦捐贈儀式，邀請空軍第六聯隊、陸軍機步333旅、海軍陸戰隊新訓中心等單位出席。在屏東各獅子會、屏東高中、內埔農工、大同高中及屏北高中的見證下，完成鋼鋸與加菜金的捐贈活動。此次捐贈由福鑫農具公司發起，該公司發現國軍救災時對鋼鋸有需求，於是透過鍾佳濱牽線捐贈價值十萬元的國造強化鋼鋸一批。鍾佳濱表示，福鑫農具是屏東在地企業，所捐鋼鋸具備高硬度與韌性，品質優於市售鋸子。這次不僅是台灣製造，更是屏東驕傲，捐贈的鋼鋸耐用且可靠，絕對能幫助國軍順利完成救災任務。他強調，這次促成民間、學校與軍方的三方合作，是一次多贏局面的成功典範。國際獅子會300E-2區第二分區主席吳松英也分享，國軍在救災中表現辛勞，獅子會多位成員希望能表達支持，這次捐贈加菜金，期望能略盡綿力，慰勞國軍的辛勞付出。多所學校代表，包括大同高中校長陳冠明、屏北高中校長林照庭、屏東高中主任王玉輝、內埔農工秘書尹維祥等，對國軍的協助校園深表感謝。指出有國軍的加入讓校園能迅速復原，他們認為這股正向力量值得持續推動。