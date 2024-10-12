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▲本月8日，台南驚傳襲警事件，警方欲將劉男強制送醫，未料劉男打開家門，就手持刀朝員警腹部猛刺，所幸該警當時穿著防彈衣，才沒被刀刃刺傷。（圖／翻攝畫面）

本月8日，台南驚傳襲警事件，57歲劉姓男子將母親打到重傷送醫，院方救治時驚覺有異，發現劉男是列管對象，隨即通報相關單位介入調查，警方到場了解狀況，欲將劉男強制送醫，未料到場時，劉男一打開家門，就手持刀朝員警腹部猛刺，所幸該警當時穿著防彈衣，才沒被刀刃刺傷，一旁員警見狀也上前奪刀制止，事後將劉男強制送醫管制。據了解，劉男與母親相依為命，7日晚間，他與母親發生口角，情緒失控毆打母親成重傷，院方救治劉母時察覺有異，發現劉男竟是列管對象，立即通報公衛護士。8日，公衛護士前往劉男家中訪視，研判他「極度危險」，通報警方到場將劉男強制送醫。未料員警到場後，劉男打開大門就持刀朝員警腹部猛刺，所幸遇襲員警穿著防彈衣，才逃過一劫，旁邊幾名員警見狀，立刻上前將劉男制伏，劉男掙扎間不慎劃傷手部，後續則被強制送醫管制。