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▲主廚的團隊更帶來台南的「茶の魔手」的奶茶及台東鹿野的允芳茶王精品茶。（圖／翻攝自臉書）

▲ 兩位廚藝大師還在官邸廚房親自傳授國宴料理的做法，增進台星兩國友誼。

我國正逢雙十國慶，近幾年台灣與東南亞國家的交流日益緊密，我國駐新加坡代表童振源指出，特別請來兩位國宴主廚來新加坡烹飪佳餚，用美食增進台星兩國之間的友誼。童振源代表表示，過去一年內，在官邸共辦理活動284場次，有時中午、晚上都有餐敘，甚至還有早餐敘，單一餐敘人數最高達到55位，參加賓客達3,850人次。這兩天官邸晚宴特別邀請到今年總統副總統就職國宴的主廚楊福強與陳嘉謨為賓客準備台灣國宴料理，讓與會的新加坡好朋友對台灣美食畢生難忘。楊福強為今年國宴主廚，目前是福爾摩沙遊艇酒店餐飲總監，曾操刀金馬獎晚宴、友邦總統國宴，並兩度獲得全國餐飲評鑑五顆星最高廚藝總監。陳嘉謨目前為高雄餐旅大學中餐廚藝系主任，曾任職多家國內著名飯店主廚，已經三度參與國宴製作。童振源代表說明，為了讓新加坡賓客品嚐國宴美食的原汁原味，楊總監與陳教授前天特地從台灣隨身帶了兩箱行李的食材過來新加坡。每一道菜的食材幾乎都是來自台灣各地，展現台灣五大族群的風味與文化脈絡交織，呈現台灣多元及豐富飲食文化，讓新加坡朋友細細品嚐美食，也品味台灣。本週適逢是中華民國國慶，他們還特地設計八道菜色祝賀：慶納春風永續啟航、祝福祥光在地紮根、中悅齊歡南國醬滷、華年盛事客韻陳厚、民風得意原味純粹、國安家慶老菜彌新、國富民強百年飄香、慶滿人間國際之光。楊總監與陳教授親自設計與印製這兩天官邸菜單，並攜來今年五月的國宴說明書、天后宮的聖母安瀾紀念品、台南的「茶の魔手」的奶茶及台東鹿野的允芳茶王精品茶，並由他們親自佈置餐桌與擺飾，甚至還親自為新加坡貴賓上菜與解說每一道菜色，讓所有與會賓客充分感受到台灣國宴氛圍與熱情。不僅如此，這兩天白天，兩位廚藝大師還在官邸廚房親自傳授國宴料理的做法，慷慨與更多新加坡朋友分享。童振源代表說：「非常感謝兩位廚藝大師不辭辛勞蒞臨新加坡，在官邸製作與傳授國宴料理。您們是道地的台灣美食大使，增進台星美食交流與友誼，大家共同祝賀中華民國生日快樂！」