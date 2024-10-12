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基隆市長謝國樑罷免案在即，他近日受訪時用俄烏戰爭來形容罷免案，直呼「民進黨是俄國、國民黨是烏克蘭」。對此，民進黨立委王定宇今（12）日酸說，「聽不懂ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的謝國樑想表達什麼」，直呼該類比是不倫不類。公民團體「山海公民拆樑行動」發動連署罷免基隆市長謝國樑案8月16日宣告成立，將於明舉行投票。謝國樑近日受訪時以俄烏戰爭來形容這場罷免，直指民進黨是俄國、國民黨是烏克蘭，引起外界討論。對此，王定宇在臉書表示，若以俄羅斯入侵烏克蘭來類比，是不是忘了「罷樑」的導火線是違法入侵民宅的謝國樑。王定宇直言，謝國樑以俄烏戰爭形容這場罷免，稱「民進黨是俄國、國民黨是烏克蘭」，這種類比不倫不類，不過不論誰是俄羅斯，誰是烏克蘭，倒是謝國樑比較像隨口亂講、隨意亂做的俄羅斯「Z博主」（Z-Blogger）。