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四級颶風海倫（Hurricane Helene）於美東時間今（2024）年9月26日晚間在美國佛羅里達州登陸並接續侵襲美國東南地區多州，至今已造成超過230人死亡，以及至少300億美元的財產損失。外交部今（12）日表示，為協助當地政府及居民進行災後重建工作，我國政府決定捐贈80萬美元，幫助當地民眾早日恢復正常生活。外交部表示，將分別提供受災最嚴重的佛羅里達州30萬美元、北卡羅萊納州30萬美元及喬治亞州20萬美元投入賑災，幫助當地民眾早日恢復正常生活。外交部指出，台灣每年夏、秋兩季經常遭受颱風侵襲，對於海倫颶風造成美國東南地區人民與財產的鉅大損失，我國政府與人民感同身受，並在第一時間伸出援手。我國駐邁阿密辦事處及駐亞特蘭大辦事處將與美國相關單位進一步研商，儘速將善款以公開方式捐贈至相關賑災專戶，期盼對協助當地人民重建受創家園盡一份心力。