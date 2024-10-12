我是廣告 請繼續往下閱讀

阿聯酋航空攜手Etihad Clean Energy Development，在杜拜的阿聯酋航空工程中心（Emirates Engineering Centre）啟動大型太陽光電專案，大幅提升能源效率，加快永續發展進程。專案範疇包括阿聯酋航空工程中心太陽能發電系統的開發、工程、採購、施工、測試和商轉，以及為期 20 年的維運服務。光電案場將安裝39,960 塊太陽能板，總容量裝置為23,177 kWp，預計每年發電量可達34,301,960 度電，每年將提供阿聯酋航空工程中心37%用電，減少超過 13,000 噸的二氧化碳排放量。雙方合作簽約儀式於2024年世界綠色經濟高峰會（World Green Economy Summit 2024）期間舉行，與會貴賓包括杜拜最高能源委員會主席兼阿聯酋航空集團董事長暨執行長謝赫阿哈邁德親王，以及杜拜最高能源委員會副主席兼杜拜電力和水務局（DEWA）董事總經理兼執行長Saeed Mohammed Al Tayer。謝赫阿哈邁德親王表示：「再生能源為阿聯酋航空永續發展的策略之一，這項合作不僅展現我們對發展再生能源解決方案的承諾和持續投資，同時支持阿拉伯聯合大公國邁向潔淨能源目標，大幅減少碳足跡。我們很開心與Etihad Clean Energy Development合作這個太陽能專案，為阿聯酋航空的永續發展立下另一個里程碑，擴大阿聯酋航空設施中太陽能裝置的數量。」Saeed Mohammed Al Tayer表示：「Etihad Clean Energy Development為該地區能源效率解決方案領導廠商，將以其在高效能能源系統的專長主導專案進行。透過此次合作，Etihad Clean Energy Development與阿聯酋航空將確保太陽能發電系統可長期運作，顯著減少碳排放與能源成本。我們很榮幸能與阿聯酋航空合作這項別具意義的計畫，支持阿拉伯聯合大公國永續發展願景，也為航空業採用再生能源樹立先例。」為期20年的維運服務協議亦將帶來長期的環境效益，確保阿聯酋航空工程中心能持續以潔淨能源維持高效運作。阿聯酋航空與Etihad Clean Energy Development以此計畫支持阿拉伯聯合大公國永續發展議程，減少對非再生能源的依賴，邁向低碳未來。由阿聯酋航空在杜拜持有及管理，並設有太陽能板設施的單位包括了阿聯酋航空空廚中心，以及該地區首座擁有最大太陽能車庫的杜拜 The Sevens 體育場。