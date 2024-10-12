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▲歐文當年是否成功登頂聖母峰，成為登山界的百年之謎。（圖／美聯社／達志影像）

知名美國華裔登山家金國威（Jimmy Chin）與國家地理頻道的紀錄片團隊，宣稱9月在聖母峰發現一隻人腳殘肢，殘肢所穿的襪子上繡著「AC Irvine」，另外還發現一只靴子。金國威相信這就是失蹤百年的英國登山家歐文（Andrew Irvine）的遺骸，歐文與夥伴馬洛里（George Mallory）於1924年攀登聖母峰，想要成為最先登頂聖母峰的人，但兩人隨後失蹤，兩人究竟是在登頂前就已遇難，或者是登頂後的回程才發生意外，成為登山界的百年之謎。如今發現可能是歐文的遺骸，若能找到相機或其他證據，謎底真相有機會水落石出。根據《美聯社》報導，歐文與馬洛里於1924年6月8日挑戰登頂聖母峰，兩人最後一次被人目擊是在距離峰頂約245公尺處，隨後就失蹤、音訊全無。當時兩人究竟是正要攻頂，或是登頂完成後正在下山，成為登山家和歷史學家的爭論不休的話題。目前最早登頂聖母峰的可信紀錄是1953年5月29日，紐西蘭登山家希拉里（Edmund Hillary）與他的雪巴人嚮導諾蓋（Tenzing Norgay），時間比歐文與馬洛里足足晚了近30年。歐文與馬洛里當年挑戰登頂聖母峰時帶著柯達「背心口袋」（Kodak Vest Pocket）相機，相機隨著兩人一起失蹤，外界相信若能找到相機，便能確認兩人到底是否曾登頂成功。馬洛里的屍體已於1999年被發現，但他身上並沒有發現相機或其他能夠表明曾經登頂聖母峰的證據，於是唯一希望就剩下屍體仍未被找到的歐文。這就是為何金國威與國家地理頻道的紀錄片團隊如此振奮，金國威相信發現歐文的部分遺骸後，其他隨身物品、包括相機應該也在附近。歐文的家人表示願協助比對DNA，以確認遺骸究竟是否屬於歐文。歐文的曾孫姪女桑默斯（Julie Summers）說自己接獲可能發現歐文遺骸的消息時激動不已，不禁流下淚水。