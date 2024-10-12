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基隆市長謝國樑罷免案明天將投票，相較於國民黨全黨總動員，力挺謝國樑，民進黨內的氣氛明顯不同，除了民進黨秘書長因有前市長身分，必須出面迎戰外，黨中央並未積極動員。資深媒體人陳鳳馨說，「基隆市長罷免案，民進黨內部是呈現分歧意見，身為黨主席賴清德並不主戰，是整個罷免案冷淡下來的主因。」陳鳳馨投書《美麗島電子報》說，原本外界還在關注，若謝國樑遭罷免，民進黨要由誰來參與補選？包括前立委高嘉瑜、基隆市議長童子瑋、台北市議員許淑華都被點名，但近來這些討論都已消失，主要就是基隆市長罷免案，民進黨內多頭意見無法整合。陳鳳馨說，綠營地方人士也不解，除了林右昌態度積極外，黨秘書長以上都沒有表態，既然沒有表態，就是不想要戰，不想引起朝野對立，更何況現在朝小野大，總預算還被卡住，民進黨已無法像過去前總統蔡英文時代一樣，想怎麼打國民黨就怎麼打。陳鳳馨說，賴清德上任後，兩岸路線相當強硬，但對國內事務，又好像不想那麼硬，賴清德可能想開啟一條朝和解的路，那就要看賴清德的智慧，只是朝野對抗太久，外界可能不會抱太大期望，接下來還要看國會朝野協商時，雙方怎麼互動了。